Festspielhaus-Freunde: Intendant wird Ehrenmitglied

(red) - Wolfgang Schäuble bleibt für zwei weitere Jahre Vorsitzender des Freundeskreises Festspielhaus. In ihrer Mitgliederversammlung bestätigten die Förderer des Festspielhauses jetzt sowohl ihn als auch den zweiten Vorsitzenden, John Feldmann, in den Ämtern. Als neue Beisitzerinnen des Vorstands wurden Désirée Burg, Katharina Metzner und Hannelore Pütz-Sparberg gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Beisitzerinnen und Beisitzer Daniela Range-Ditz, Péter Horváth, Rainer Kirchdörfer, Ralf Kogeler, Frank Dieter Maier, Christoph Palmer sowie Franz-Bernhard Wagener.

Der Freundeskreis unterstützte das Programm des größten deutschen Opernhauses im vergangenen Jahr laut einer Mitteilung des Vereins mit 800 000 Euro. Rund 1 600 Mitglieder sorgten mit ihren Beiträgen dafür, dass wesentliche Programmelemente wie die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern ermöglicht werden konnten. Darüber hinaus unterstützten Mitglieder des Vereins das Festspielhaus mit direkten Privatspenden.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand die Programmpräsentation des designierten Intendanten Benedikt Stampa. Er wird ab Juli 2019 das Festspielhaus leiten. In seiner Präsentation ging der künftige künstlerisch Verantwortliche stark auf die regionalen Bezüge seines Programms ein. Inspiriert durch die Lage und musikalische Geschichte Baden-Badens plant er ein explizit "europäisches" Programm mit vielen bekannten und einigen neuen großen Namen der internationalen Musikwelt.

Schäuble dankte besonders dem im Sommer scheidenden Intendanten Andreas Mölich-Zebhauser für dessen Aufbauarbeit rund ums Festspielhaus. Auf Anregung des Vorstands wird der nun seit über 20 Jahren im Dienste des Festspielhauses stehende künstlerische Leiter bei seinem Abschied im Juli 2019 zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Mölich-Zebhauser betonte, wie wichtig die Unterstützung durch den Freundeskreis ist und war. In seinem aktuellen Programmüberblick wies er auf die in wenigen Tagen beginnenden Proben zur Oster-Oper "Otello" hin. Die Neuinszenierung von Robert Wilson, der in Baden-Baden bereits mit "Aida", der "Dreigroschenoper" und dem "Freischütz" große Erfolge als Regisseur feierte, wird mit Spannung erwartet. Der Intendant freute sich, dass es gelungen sei, mit Dirigent Zubin Mehta einen der ganz großen Pultstars dafür zu gewinnen.

Mehr als 1 000 Teilnehmer zählten die Verantwortlichen 2018 bei Exklusiv-Veranstaltungen und Reisen des Freundeskreises. Die Mitglieder werden regelmäßig zu Probenbesuchen eingeladen und unternehmen Reisen zu internationalen Kulturstätten. John Feldmann berichtete, dass viele Anregungen der Mitglieder ins Programm des Vereins integriert würden.