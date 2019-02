"Uhus" halten sich seit 25 Jahren gemeinsam fit Von Alois Huck



Sinzheim - Zwei "Uhus" (unter Hundert) rollen sich im Mehrzweckraum der Halberstunger Bürgerbegegnungsstätte Gymnastikreifen zu. Rund zehn weitere Paare tun es ihnen gleich. Wie jeden Montagabend treffen sich zwischen 15 und 30 Männer, die alle schon im Rentenalter sind, um sich gemeinsam fit zu halten. Seit 25 Jahren bestehen die "Uhus", die sich damals diesen spaßigen Namen gaben. Und der Spaß kommt bis heute nicht zu kurz, denn den Montagabend lässt sich selten einer entgehen.







Ende 1993 hatte Werner Walter einige ehemalige Aktive des Sportvereins Sinzheim (SVS) um sich geschart. Schnell war die Idee geboren, eine Gymnastikgruppe als Freizeit-Abteilung des SVS ins Leben zu rufen. Werner Walter hatte durch sein Engagement im Breitensport und der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens die entsprechende Erfahrung und Verbindungen. Inzwischen hat er die 80 Lenze schon ein paar Jahre überschritten und ist nicht der einzige "Achtzig-plus", der jede Woche dabei ist. Die Übungsabende sind offen für Jedermann, eine Mitgliedschaft im SVS ist keine Voraussetzung, wird aber begrüßt. Viele Jahre hat Werner Walter die Gymnastikstunden geleitet, dann übernahm Karl Gack die Funktion. Seit einigen Jahren ist der ausgebildete Trainer Hans Rauch verantwortlich. Jede Woche bietet er ein abwechslungsreiches 90-Minuten-Programm an. "Ich achte darauf, dass die Übungen für 60-Jährige genauso interessant sind wie für 80-Jährige", führt er aus. Nach der Aufwärmphase mit verschiedenen Übungen im "Zirkel" und Lockerungsübungen wird altersgerecht mit wechselnden Schwerpunkten unter anderem Wert gelegt auf Beweglichkeit, Koordination, Prävention, Kräftigung und Dehnung. Einige Spiele lockern die gymnastischen Übungen auf. Neben den Gymnastikreifen kommen verschiedene Bälle, Flexi-Bar-Stäbe und Gewichtsmanschetten zum Einsatz. Gegen Ende des Gymnastikabends ist Entspannung angesagt. Selbstverständlich kommt die Geselligkeit bei den "Uhus" nicht zu kurz. Neben gemütlichen Treffen wandern die Gruppenmitglieder auch gerne. In den Sommerferien unternehmen sie jede Woche eine Radtour, und jedes Jahr findet ein Ausflug statt. "Wir freuen uns jeden Montag auf unsere gemeinsamen Sportstunden", bestätigen einige Teilnehmer im Gespräch. Und Eugen Ullrich, der seit einigen Wochen dabei ist, meint: "Ich will einfach nicht einrosten." Das motiviert alle Umstehenden. Gerhard Frank, Paul Peter, Franz Vogel und Initiator Werner Walter sind seit Anfang an dabei. "Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft, die allen Spaß macht", sind sie sich einig.

