Wohnen auf Zeit: Konzept kommt gut an

In der Hotelwelt spricht man von einem "Boarding-House" oder auch von "Serviced Apartments", um das Konzept von einem "Zuhause auf Zeit" zu beschreiben. Zielgruppe sind beispielsweise Manager von Großunternehmen, die nur einige Wochen oder Monate an einem Standort arbeiten. Sie können, so die Idee, in dieser Zeit in einem komplett eingerichteten Apartment wohnen, das mit Komfort wie in einem Hotel punktet.

Das ist auch beim ehemaligen IKK-Gebäude der Fall: Wie Roomers-Hoteldirektor Marcus Scholz berichtet, wurden in die Umgestaltung der denkmalgeschützten Immobilie rund 2,5 Millionen Euro investiert. Entstanden sind 21 komplett eingerichtete Apartments, die zwischen 21 und 58 Quadratmeter groß und im Design an die Gestaltung des Roomers angelehnt sind. Wer sich hier für 1 000 bis 1 300 Euro monatlich einmietet, bekommt laut Scholz ein "Rundum-Sorglos-Paket": So werden die Apartments wöchentlich gereinigt, die Mieter dürfen Spa- und Fitnessbereichs des Hotels mitnutzen, ebenso den Concierge-Service. Natürlich haben sie einen Parkplatz und sogar ihre Wäsche können sie bei Bedarf waschen lassen. Gleichzeitig haben die Wohnungen aber alle Küchenzeilen, sodass die Mieter sich selbst verköstigen können und dabei nicht auf das Hotelangebot zurückgreifen müssen.

Das Angebot, das von der Gekko-Group unter dem Namen "Roomers Living" vermarktet wird, kommt laut Scholz in der Kurstadt gut an. Bereits seit Sommer 2017 betreibt das Hotel ein Haus mit neun derartigen Apartments in der Hauptstraße in Lichtental. Dort sei man komplett ausgelastet, so Scholz. Und auch das ehemalige IKK-Gebäude, das im August vergangenen Jahres fertig wurde, sei gut angelaufen.

"Von Kurzzeit- bis zu Dauermietern haben wir alles", berichtet Scholz. In den Apartments lebten zum Beispiel Geschäftsführer von Unternehmen in der Region, die ihren Hauptwohnsitz woanders haben, am Wochenende zur Familie fahren und sich in ihrer Zweitwohnung um nichts kümmern wollen. Auch Berater von Firmen, die nur für ein zeitlich begrenztes Projekt vor Ort seien, nutzten das Angebot. Aber nicht nur Geschäftsleute wohnen im "Boarding-House": Es gebe auch Privatpersonen, die dort ihren Lebensabend genießen und die Annehmlichkeiten eines Hotels mit der Unabhängigkeit einer eigenen Wohnung kombinieren wollen, sagt Scholz.