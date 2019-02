TC Rot-Weiss: Vizepräsidentin Ujlaky abgewählt

In dem Weihnachtsbrief hatte der Vorstand auf die schwierige Finanzlage des Vereins hingewiesen und über die Vertragsauflösung mit Cheftrainer Sascha Petratschek informiert (wir berichteten). Die Verliererin des mit harten Bandagen geführten Mammutmatches am Mittwoch war auf dem Papier die bisherige Vizepräsidentin Ute Ujlaky, für sie wurde mehrheitlich Matthias Bosy neu gewählt. Gewinner gab's ohnehin keine: Weder der neue Vize, noch der neu gewählte Sportwart Marc Bientzle oder der in seinem Amt bestätigte Präsident Gregor Krampe konnten sich nach dieser Mitgliederversammlung als Sieger fühlen. Durch Deutschlands ältesten Tennisclub geht weiterhin ein tiefer Riss. "Der große Verlierer ist der Club. Diese teilweise niveaulose Versammlung war einfach eines TC Rot-Weiss nicht würdig", machte Krampe gestern nach einer schlaflosen Nacht noch einmal klar. Es sei nicht um Fakten, "sondern nur um persönliche Interessen einer Gruppe" gegangen, "die seit Wochen gegen Vorstandsentscheidungen mobil gemacht hat".

Hintergrund



Doch der Reihe nach. Schon beim Einspielen - Ehrung verdienter Mitglieder - kassierte das Vorstandsteam einen Netzroller, wie das BT gestern erfuhr. Die ehemalige Turnierdirektorin Angelika Negwer, Ex-Präsident Rainer Vogl und Trainer-Urgestein Vicente Jimenez lehnten Ehrung und Geschenk ab. Im ersten Satz konnte dann Präsident Krampe mit seiner Darstellung der Tätigkeiten im Jahr 2018 und den anstehenden Investitionen (Platzbewässerung, Hallendachsanierung, Erneuerung der Heizungsanlage) punkten.

Im zweiten Satz, gegen 22 Uhr, ging es dann um die Trainer. Krampe schilderte das Thema aus der Sicht des Vorstandsgremiums, die betroffenen Trainer, allen voran Cheftrainer Sascha Petratschek, dessen Vertrag zum 31. Dezember 2019 gekündigt wurde, erläuterten ihre Version. Petratschek, der mittlerweile seine Ansprüche gegenüber dem Verein per Rechtsanwalt geltend macht, trug auch seinen Tätigkeitsbericht als Sportwart vor. Aber als es dann um die Entlastung des Vorstands ging, stellte Rechtsanwalt Niels Hussels den Antrag, alle außer Sportwart Petratschek zu entlasten. Nach BT-Informationen folgte ein 30-minütiger Juristen-Streit, letztendlich wurde aber die gesamte Vorstandschaft entlastet. Der Haushaltsplan 2019 wurde einstimmig durchgewunken.

Im dritten Satz kam gegen 23.20 Uhr das Aus für Vizepräsidentin Ujlaky. Sie stellte sich zur Wiederwahl, unterlag aber bei der Abstimmung ihrem Herausforderer Matthias Bosy. "Ich bin draußen", lautete gestern die SMS von Ute Ujlaky. Drei Worte, die ihre ganze Gefühlslage ausdrückten.

Fünf vor zwölf, sprich im vierten Satz, ging es dann beim Tagesordnungspunkt Anträge richtig zur Sache. 103 Mitglieder hatten unter der Federführung von Matthias Bosy eine satzungsgemäße Petition eingereicht. Sie beantragten eine Abwahl des Altvorstandes. Hussels hatte schon im Vorfeld "die Abberufung des Sportvorstandes Petratschek" beantragt. Bettina Ulrich wiederum stellte den Antrag "auf Nichtabwahl des Gesamtvorstandes". 30 Minuten lang ging es hin und her. Schließlich einigte man sich darauf, über jeden Vorstandsposten einzeln abzustimmen. Jugendwartin Kirsten Rupprecht und Schatzmeister Henrik Rosatti wurden mehrheitlich in ihrem Amt bestätigt, Sascha Petratschek wurde als Sportwart abgewählt. Diesen Posten übernimmt nun Marc Bientzle. Der kurz zuvor zum Vize gewählte Bosy musste dann noch einmal in seinem Amt bestätigt werden.

Um 1 Uhr in der Früh läutete Krampe den fünften Satz mit einer Auszeit ein. Der 55-Jährige musste sich erst einmal sammeln, aber an Aufgabe dachte der erst vor einem Jahr gewählte Präsident nie, wie er dem BT gestern berichtete. Er wurde mehrheitlich in seinem Amt bestätigt. Matchball 1.30 Uhr. Jetzt heißt es für den TC Rot-Weiss: Neues Spiel, neues Glück. Der erste Lackmustest für die neue Führungscrew dürfte die Trainerentscheidung sein.