Bleibt die Herkunft von "Finn" und "Ivy" ein Rätsel? Von Henning Zorn



Baden-Baden - Fundtiere werden im Baden-Badener Tierheim relativ häufig abgegeben. Manche sind entlaufen oder entflogen, andere wiederum hat man einfach ausgesetzt. Ein etwas merkwürdiger Fall, in dem es um zwei Hunde geht, beschäftigt zurzeit den Tierschutzverein, der das Asyl im Märzenbachweg betreibt.



Seit rund zwei Wochen leben "Finn" und Ivy" jetzt im hiesigen Tierheim - und noch immer scheinen sie sich zu fragen, wie sie eigentlich in diese Situation geraten konnten. Abgegeben wurden sie von einem Paar, das die Hunde - es handelt sich um ausgesprochen hübsche Tiere der Rasse Australian Shepherd - gefunden haben will. Man wohne in Baden-Baden, hieß es, doch als Legitimation wurde nur ein französischer Ausweis vorgelegt, berichtet die Vorsitzende des Vereins Tierschutz Baden-Baden, Viola Peter. Auch habe die Geschichte, die die beiden erzählten, "sehr konstruiert" gewirkt. Nicht selten, so berichtet Peter, komme es vor, dass "die Leute bei uns ihre eigenen Tiere abgeben und behaupten, sie gefunden zu haben". Dadurch könnten sie den kleinen Geldbetrag vermeiden, der im Heim normalerweise bei der Annahme von Tieren verlangt wird. Ob dies bei den beiden jungen Australian Shepherds nun wirklich der Fall ist, weiß Peter nicht. Aber es könne schon sein, dass die bisherigen Halter mit den temperamentvollen und sehr wachsamen Hütehunden überfordert waren. Andererseits könnten die Tiere natürlich auch entlaufen sein. Als vermisst wurden sie allerdings bislang nicht gemeldet. Darum bittet der Tierschutzverein die BT-Leser um Mithilfe: Wer etwas über die Herkunft der zwei Hunde weiß, kann sich an das Baden-Badener Tierheim wenden. Dies ist unter (0 72 21) 76 87 oder auch unter der Notrufnummer (0 72 21) 99 24 24 zu erreichen. "Finn" und "Ivy" sind nicht gechippt, was Viola Peter sehr bedauert. Aber in Deutschland sei eben eine derartige Kennzeichnung von Tieren nicht vorgeschrieben, während es zum Beispiel in Frankreich eine verpflichtende Eintragung in einem Zentralregister gebe. Aber trotz des Ärgers über zuweilen falsche Angaben vor allem bei der Abgabe von Hunden und Katzen betont die Vereinsvorsitzende: "Selbstverständlich nehmen wir herrenlose Tiere immer auf." Sie weist darauf hin, dass jeder, der ein Tier findet oder ein eigenes vermisst, rasch Verbindung zum Tierheim und auch zur Polizei aufnehmen sollte. Obwohl Katzen oft eine engere Bindung zum Wohnhaus haben als Hunde, komme es häufiger vor, dass sich auch Stuben-Tiger auf eine längere Wanderschaft begeben und sich dabei manchmal auch von Fahrzeugen mitnehmen lassen. Dies könne vor allem dann passieren, erläutert Peter, wenn die Tiere noch recht jung sind oder sich nach einem Umzug noch nicht an die neue Umgebung gewöhnt haben. Auch Unzufriedenheit mit der eigenen Situation oder der Versorgung kann eine Katze dazu treiben, sich auf Reisen zu begeben. Und solche Unternehmungen enden eben so manches Mal im Tierheim. Dort werden Fundkatzen nur ganz selten von ihren bisherigen Haltern abgeholt. Bei Hunden hingegen sieht es da besser aus. So darf man jetzt sehr gespannt sein, ob sich auch bei "Finn" und "Ivy" ein Eigentümer meldet. Wenn nicht, dann wird für die beiden ein neues Zuhause gesucht.

