Stadt mit Blütenpracht aufwerten

(for) - "Wir wollen die Innenstadt noch attraktiver machen", sagte Gartenamtsleiter Markus Brunsing am Donnerstag vor dem Bauausschuss. Er verwies auf die bereits vorhandenen Staudenbeete im Stadtgebiet, etwa am Robert-Schuman-Platz und im Kurgarten. Die Beete kämen gut an: Immer wieder beobachte er Menschen, die für Fotos vor den bunten Blumen und Pflanzen posierten. Um die Kurstadt noch mehr aufzuwerten, wolle das Gartenamt deshalb auch am Willy-Brandt-Platz und in der Luisenstraße Staudenbeete anlegen.

Diese Flächen wirkten momentan "ziemlich kahl". Das soll sich bald ändern: Das Beet in der Luisenstraße werde in Champagnerfarben gestaltet, sodass es mit der Stadtbibliothek harmoniere, meinte Brunsing. Geplant sei, in den nächsten zwei Monaten mit den Arbeiten zu beginnen. Für das Staudenbeet neben der Stadtbibliothek habe sich schon jemand gefunden, der für die kommenden fünf Jahre die Pflegepatenschaft übernimmt. Zudem seien im städtischen Haushalt rund 14 000 Euro für die neuen Staudenbeete eingeplant, sagte Brunsing.

Die Grünfläche am Willy-Brandt-Platz soll voraussichtlich bis Ostern bepflanzt werden. Ziel sei es, die bisher noch einfache Rasenfläche in eine abwechslungsreiche Anlage umzugestalten, die das ganze Jahr hindurch attraktiv bleibe, sagte Brunsing - mit Elementen für den Sommer, den Herbst und den Frühling. Die Frühjahrsbepflanzung mit Krokussen, Narzissen und Tulpen könne man allerdings erst 2020 bewundern.