Diskussion um höhere Gebühren

Weisenbach

Obstbauern wollen neues Gelände Weisenbach (mm) - Die Wildschweine leisten ganze Arbeit - wie umgepflügt liegen große Teile des Vereinsgrundstücks im Gewann "Kreuzeich" da. Das Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Au ist steil, die Böden sind vermoost, ein neues soll bewirtschaftet werden (Foto: Mack). » Weitersagen (mm) - Die Wildschweine leisten ganze Arbeit - wie umgepflügt liegen große Teile des Vereinsgrundstücks im Gewann "Kreuzeich" da. Das Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Au ist steil, die Böden sind vermoost, ein neues soll bewirtschaftet werden (Foto: Mack). » - Mehr

Durmersheim

Krippenplätze werden ausgebaut Durmersheim (red) - Rund 900 000 Euro investiert Durmersheim in einen Anbau an die Villa Sonnenschein (Foto: HH). Dadurch entstehen 40 weitere Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Zudem wird die Planung für ein Familienzentrum in Würmersheim angegangen. » Weitersagen (red) - Rund 900 000 Euro investiert Durmersheim in einen Anbau an die Villa Sonnenschein (Foto: HH). Dadurch entstehen 40 weitere Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Zudem wird die Planung für ein Familienzentrum in Würmersheim angegangen. » - Mehr

Muggensturm

Gemeinderat in der Zwickmühle Muggensturm (ser) - In der Zwickmühle sah sich der Muggensturmer Gemeinderat bei der Entscheidung über eine Nutzungsänderung für ein Ladengeschäft, das künftig als Bistro betrieben werden soll. Er lehnte ab. Das muss aber noch nicht das endgültige Aus für den Imbiss sein (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - In der Zwickmühle sah sich der Muggensturmer Gemeinderat bei der Entscheidung über eine Nutzungsänderung für ein Ladengeschäft, das künftig als Bistro betrieben werden soll. Er lehnte ab. Das muss aber noch nicht das endgültige Aus für den Imbiss sein (Foto: ser). » - Mehr