Kleine Blutsauger wimmeln über die Bühne

(co) - Wer die "Nacht der Musicals" im Kurhaus seit Jahren mitverfolgt, ist am Samstag im gut besuchten Bénazetsaal aufs Angenehmste überrascht worden. Die Veranstaltung präsentierte sich als fulminante Show, runderneuert und perfekt inszeniert. Einen erheblichen Anteil daran hatte die exzellente Lichttechnik, die aus dem minimalistischen Bühnenbild mit drei Leinwänden alles herausholte.

Die schönsten Melodien aus weltbekannten Musicals wurden optisch eindrucksvoll untermalt durch entsprechende Hintergrundbilder und Farbharmonien, die ein Wechselbad der Gefühle schufen. Auch die Choreografien der mitreißenden Tanzdarbietungen wurden generalüberholt und zeigten sich als begeisterndes, tragendes Element der Show. Die Auswahl der Musicals ist geblieben, doch da die Gesangssolisten auf den Tourneen stetig wechseln, gibt es hier immer neue Gesichter. Ein absolutes Plus der Show war es, dass alle Solisten live sangen und dabei beeindruckend schöne Stimmen hören ließen.

E inen opulenten Augenschmaus boten die im fliegenden Wechsel präsentierten Kostüme. Auch wenn die boxenden Kapuzenmänner zum Auftakt bei "Rocky" das noch nicht ahnen ließen, in "Jesus Christ Superstar" präsentierten sich die Engel als Teufelchen in rotem Leder und Hotpants. Die gebürtige Brasilianerin Marina La Torraca brillierte als Christine im "Phantom der Oper", Marina Pechmann brachte sich überzeugend als "Elisabeth" ein bei deren Emanzipationsbestrebungen in "Ich gehör nur mir". Kleine Blutsauger schienen über die Bühne zu wimmeln beim "Tanz der Vampire". Der gebürtige Ungar Istvan Csiszar gab sich die Ehre als Udo Lindenberg, traf dessen markante Tonlage aber nicht ganz.

Die absoluten Gute-Laune-Hits aus dem Musical "Grease" wurden in spritzigen Choreografien ausgelebt, Songs zum Träumen und Mitklatschen bot das peppige Medley der schönsten Melodien aus "Mamma Mia". Eine absolute Glanznummer lieferte der Italiener Marco Trespioli als Frank N. Furter aus der "Rocky Horror Picture Show" ab. Einfach hinreißend stöckelte er in Netzstrümpfen und Pumps über die Bühne, blickte besonders Zuschauer Andreas tief in die Augen und sang und spielte ganz nah am Original.

Orientalisch wurde es mit "Aladdin" bei ausgerolltem Gebetsteppich, "Er lebt in dir" aus "Der König der Löwen" brachte gar pure Magie auf die Bühne. Die absolute Hammernummer bei der Musicalnacht im Sinn eines aktiven Publikums ist immer "Queen". Da war gar keine Frage nötig, wo denn die Hände sind, mit erhobenen Armen schwangen die Besucher mit bei "We are the Champions" und übernahmen die Rhythmusvorgabe bei "We will rock you". Mit den schönsten Liedern von Udo Jürgens aus dem Musical "Ich war noch niemals in New York" wollte sich die Compagnie verabschieden, aber da ging noch was: Alles erhob sich von den Plätzen und zum Kulthit "Time Warp" aus der "Rocky Horror Picture Show" wurden die Arme gestreckt, Hüften kreisten und selbst die Hüpfer waren drin. Nach einer abschließenden ruhigen Ballade gab es stehende Ovationen.