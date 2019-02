Mitglieder starten eine Werbeoffensive

So plant die Ortsgruppe Yburg, die sich vor einigen Jahren mit der Sinzheimer Ortsgruppe zusammengeschlossen hat, sich beim Sinzheimer Frühjahrmarkt Anfang Mai mit einem Stand in der kulinarischen Festmeile beim Rathaus einzubringen.

Bei der Versammlung meldeten sich spontan einige Leute, die ihre Bereitschaft signalisierten, am Stand in Vereinskleidung mitzumachen. Der Vorstand will durch derlei Maßnahmen mehr Familien für den Schwarzwaldverein gewinnen. "Steter Tropfen höhlt den Stein", erklärte Seiert die Werbestrategie.

Seit vielen Jahren hält die Ortsgruppe mit einer eigens eingerichteten "Familiengruppe" eine entsprechende Vereinsstruktur vor, die mit Wanderführern und Routen speziell auf Freizeit- und Ausflugsaktivitäten für Familien mit Kindern ausgerichtet ist. Laut Seiert ruhen - bedingt durch eine personelle Veränderung - vorübergehend die Aktivitäten in der Familiengruppe.

Die Verbindung zwischen Gemeinschaft und Naturerlebnis zeigte der stellvertretende Ortsvorsteher Klaus Bloedt-Werner in seinen Grußworten auf. Bei der "Familiengruppe" im Schwarzwaldverein könnten sich Freundschaften fürs Leben entwickeln. Er zeigte sich davon überzeugt, dass das Interesse am Wandern gerade bei jungen Leuten sehr groß sei. Bloedt-Werner räumte ein, dass es junge Erwachsene gebe, die sich nicht an Vereine binden wollten, und es daher für Vereine schwierig sei, zu existieren. Er führte eine einstimmige Entlastung des Vorstands herbei.

Zuvor war über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet worden. So informierte Wegewart Hans-Peter Kugel über vermehrte Arbeiten auf den Zugangswanderwegen, die Wanderer zum Ortenauer Weinpfad und zum Westweg führen. Durch Baumfällungen oder Austausch von Pfählen seien die Wegemarkierungen abhandengekommen. "Manche Leute nehmen die Schilder auch als Souvenir mit", schilderte der Wegewart seine Erfahrung. Jedenfalls war Kugel im vergangenen Jahr mehrmals mit der Motorsense unterwegs, um Schilder von wuchernden Pflanzen zu befreien.

In diesem Zusammenhang erläuterte der Vorsitzende, dass mittlerweile der Weinwanderweg vom Forstamt der Stadt Baden-Baden neu überarbeitet worden sei, ohne dass der zuständige Schwarzwaldverein hierüber informiert worden sei. Die Wegewarte seien nicht informiert worden. Mit der Gemeinde Sinzheim sei man jedoch in einem guten Dialog. Seiert zeigte sich zuversichtlich, dass bis nach Ostern die Neumarkierungen der Weinwanderwege abgeschlossen seien. Künftig wird Kugel ein zweiter Wegewart zur Seite stehen. Bei der Versammlung bestimmten die Mitglieder Werner Ritzinger zum zweiten Wegewart.

Über die zahlreichen Ausflüge in die Natur berichtete Wanderwart und Pressereferent Karl Keller. Die erste Veranstaltung der neu aufgelegten Wanderreihe "Kultur und Wandern" fand erst kürzlich trotz stürmischer Witterung guten Anklang.

Schatzmeisterin Petra Herr mahnte mit Blick auf ein Kassendefizit zum behutsamen Umgang mit den Ausgaben. Dennoch stimmte die Versammlung mehrheitlich für einen Antrag, die Mitglieder in diesem Jahr mit einem Anteil an den Fahrtkosten für organisierte Busfahrten zu unterstützen.