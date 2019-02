Zeitreise zu Kaiser Caracalla und ins 19. Jahrhundert Von Charlotte Rüggeberg



Baden-Baden - Kinoatmosphäre kam am Freitag in der Jugendbegegnungsstätte des Kinder- und Jugendbüros auf, als der erste Preis des Trickfilmwettbewerbs des Kinomobils Baden-Württemberg an die fünfzehn Kinder der Erlebniswoche 2018 verliehen wurde. Für ihren Trickfilm "Die Feder der Zeit" durften sie nun den "Goldenen Kugelkönig" entgegennehmen.



Projektleiterin Annette Lange war sehr stolz auf die Kinder. "Was Ihr hier geleistet habt, ist unglaublich", freute sie sich und bedankte sich auch bei der pädagogischen Mitarbeiterin Martina Klobucar, der ehrenamtlichen Helferin Désirée Covelli und nicht zuletzt bei den Eltern, die ihre Kinder unterstützt haben. Von Anfang an stand fest, dass das Projekt mit der Bewerbung für das Weltkulturerbe verbunden werden sollte, berichtet Lange. Aufhänger für die Handlung des Films war die Frage, was eigentlich in Baden-Baden vor zweitausend Jahren los war. Dazu sammelten die Kinder am ersten Tag der Erlebniswoche Ideen und entschieden sich für eine Zeitreise zu Kaiser Caracalla und ins 19. Jahrhundert. Bei Ausflügen ins Stadtmuseum und in die Stadtbibliothek ließen sie sich für die Kulisse inspirieren: Wer genau hinsieht, erkennt Museumsexponate im Film abgezeichnet wieder. In einer Woche wurden Figuren und Hintergründe gestaltet und für ungefähr 5 000 Bilder platziert, die dann geschnitten und mit der Tonspur hinterlegt wurden. Hierfür hatten die Kinder Sprache und Hintergrundgeräusche wie Vogelgezwitscher und Töne unter Wasser aufgenommen un d unter der Leitung von Gerry Schiebinger eine mitreißende Trommelmusik gestaltet. "Es war uns sehr wichtig, dass von allen eine Idee dabei ist", erzählte Lange. Damit haben sie die Jury überzeugt: "Alles an diesem Film ist selbst gemacht", lobte Jörg Eckstein, Leiter des Kinomobils, bei der Preisverleihung. Auch die Entscheidung für einen dreidimensionalen Film, bei dem die Figuren im Raum stimmig bewegt werden müssen, habe Eindruck gemacht. Der Verein verlieh zum dritten Mal den "Goldenen Kugelkönig". Ziel des Wettbewerbs ist es, die Jugend dazu zu bringen, selber etwas zu schaffen. Drei Trickfilme schafften es in die Endauswahl und wurden in Vorführungen des Kinomobils in ganz Baden-Württemberg gezeigt. Die Kinder im Publikum stimmten ab - und entschieden sich für "Die Feder der Zeit". Was den Kindern der Erlebniswoche am meisten Spaß gemacht hat? "Das Aufnehmen von den Sprachen", erzählte Clara, deren Figur im Film die Zeitreise auslöst. Benjamin hat es am meisten Spaß gemacht, das Intro zu sprechen, und Liv fand es gut, dass man alles selbst gemacht hat. Auch die Besucher waren begeistert: "Der Film ist voll gut geworden", lobte eine junge Besucherin. Wer sich das Werk anschauen möchte, kann es auf den Websites der Stabsstelle Welterbebewerbung und des Kinomobils Baden-Württemberg finden.

