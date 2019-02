Erster Grünpfeil in der Kurstadt

Baden-Baden - Der Grünpfeil hält nun auch in Baden-Baden Einzug: An der Einmündung Waldseestraße/Hochstraße wird in den kommenden Tagen das erste Exemplar dieses Schildes installiert. Ob und an welcher Stelle weitere folgen, sei noch nicht klar, ließ die Stadt-Pressestelle gestern wissen.

Fest steht aber, dass Bürgermeister Roland Kaiser und die beiden zuständigen Fachgebietsleiter Maximilian Lipp und Manfred Schmalzbauer das neue Schild und die damit zusammenhängenden Regelungen am kommenden Montag bei einem Termin vor Ort der Presse vorstellen wollen.

Der Grünpfeil, der in der DDR 1978 eingeführt und nach der Wiedervereinigung in die deutsche Straßenverkehrsordnung übernommen wurde, soll die Wartezeit für Rechtsabbieger verkürzen und auf diese Weise den Verkehr verflüssigen. Davon profitieren im konkreten Fall Autofahrer, die von der Waldseestraße aus Richtung Waldseeplatz kommend nach rechts in die Hochstraße abbiegen wollen. Sie müssen künftig nicht mehr warten, bis die Ampel grün zeigt und können, wenn es der Verkehr zulässt, auch bei Rotlicht losfahren.

In Deutschland gibt es laut Schätzungen mehr als 5 000 Kreuzungen mit Grünpfeilregelung - etwa 2 000 davon auf dem Gebiet der alten Bundesländer. Seit 2010 wird auch in Baden-Baden über die Einführung immer wieder diskutiert - bis zuletzt war sie aus Sicherheitsgründen von Verwaltung und Polizei abgelehnt worden. Nach Stadtrat Heinz Gehri (Freie Wähler) hatte zuletzt auch sein Kollege Werner Henn (SPD) beantragt zu prüfen, wo solche Schilder in Baden-Baden aufgestellt werden könnten (wir berichteten).