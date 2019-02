Erstmals in Baden-Württemberg: Kurse in "Letzter Hilfe"

Termine in Steinbach, Sandweier, Haueneberstein und Lichtental sind bereits anberaumt. Mit den Referentinnen Irmgard Krane und Theresia Schmid werden mögliche Leiden als Teil des Sterbeprozesses thematisiert und es wird aufgezeigt, wie auch Laien bei der Linderung helfen können. Die Idee zu "Letzte Hilfe" stammt vom Palliativmediziner und Notarzt Dr. Georg Bollig aus Schleswig. Sein Anliegen ist es, Betroffene nicht unvorbereitet dem Unausweichlichen auszusetzen. Im Rahmen der vierstündigen Veranstaltung werde Wissen über Hilfe und Mitmenschlichkeit vermittelt, erläuterte Vorsitzender Michael Bruns in einem Pressegespräch, an dem auch die Koordinatorinnen Theresia Schmid und Irmgard Krane sowie Sabine Kohmann, Leiterin des Kinder- und Jugend-Hospizdiensts, und Suzanne Noser Rennertz teilnahmen. Die zehn Veranstaltungen wenden sich an alle Interessierten.

Meist kostenfrei beleuchten zudem verschiedene Veranstaltungen mit Themen wie "Niemand sollte Schmerzen haben, palliativmedizinische Schmerzbehandlung" (29. April, 19 Uhr, Bonhoeffersaal) die Situation des Dahinscheidens. Es gibt Gedenkfeiern für Verstorbene, zu denen Trauernde am 22. November, 17 Uhr, in die Spitalkirche sowie trauernde Kinder und Eltern am 8. Dezember, 19 Uhr, in die St. Johanniskirche eingeladen sind. Unterschiedliche Aspekte sind Gegenstand von Referaten. So ist am 7. März um 19 Uhr im Bonhoeffersaal der ehemalige Gefängnisseelsorger Petrus Ceelen zu erleben. Claudia Wald, Chefärztin in drei Londoner Fachkliniken, berichtet am 13. Mai, 19 Uhr, über "Menschen mit Demenz in Großbritannien".

Stolz zeigten sich die Organisatorinnen über die Verpflichtung des international gefragten Philosophen Wilhelm Schmid. Bei der öffentlichen Jahresversammlung am 28. Juni, 17 Uhr im Bonhoeffer-Saal will er verraten "Wie das Leben leichter wird"; und am selben Ort spricht um 19 Uhr Dr. Roland Kupper über das Thema "In die Stille gehen". Eine Erkundung wartet am 5. Juli, 15.30 Uhr, mit einer Führung durch den Friedwald in Rheinau. Eindrücke hinterlassen soll am 27. März, 19 Uhr, die Einladung in die Lutherkirche. In Kooperation mit dem Theater Baden-Baden vermittelt die szenische Lesung der mittelalterlichen Erzählung von "der Ackermann und der Tod" die Tradition der "Ars Moriendi", die Kunst des Sterbens. "Oskar und die Dame in Rosa", dieser Beitrag des Kinder- und Jugend-Hospizdiensts, befasst sich mit der Haltung, auch ein schwerstkrankes Kind nicht über seinen voraussichtlichen Tod in Unkenntnis zu lassen, sondern eine versöhnliche Form zu finden, die sich nicht in Lüge flüchtet. Als Ein-Personen-Stück gestaltet Christine Reitmeier die Erzählung von Eric Emmanuel Schmitt.

