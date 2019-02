"Grundstein für ein aktives Theater"

- Bereits zum zehnten Mal findet in dieser Woche das Festival "Fit fürs Abi" in Baden-Baden statt. Theater-Intendantin Nicola May nahm dies zum Anlass, um "ordentlich zu feiern", wie sie am Montagabend beim Sponsorenempfang auf der Bühne des Theatersaals betonte. Im Mittelpunkt des Empfangs standen die Sponsoren und Förderer des Festivals. Sie durften an diesem Abend die Seite wechseln und einmal selbst auf der Bühne stehen.

Schon von Weitem ist zu erkennen, dass dies keine gewöhnliche Woche für das Theater Baden-Baden ist. Vor dem Eingang prangt ein riesiger orangefarbener Stern mit der Zahl 10 auf dem Boden. Und auch im Inneren des Gebäudes erstrahlt seit Montag alles in einem knalligen Orange - passend zu den Festival-Farben von "Fit fürs Abi".

"Als wir das Sternchenthemenfestival vor zehn Jahren ins Leben gerufen haben, haben wir nicht geglaubt, dass es eine solche Erfolgsgeschichte wird", sagte May zu Beginn ihrer Eröffnungsrede. Gemeinsam mit den Sponsoren und Gästen stand sie auf der festlich geschmückten Bühne. Zum zehnjährigen Geburtstag des Events habe sie sich mit ihrem Team viele neue Dinge ausgedacht, etwa einen "Lyrischen Spaziergang" oder eine Theateradaption mit Virtual-Reality -Brillen. Das sind spezielle Brillen mit einem hochauflösenden Bildschirm. Durch die großzügige Abdeckung des Sichtfelds entsteht der Eindruck einer virtuellen Realität. Davon erhielten die Anwesenden einen Einblick: Oberbürgermeisterin Margret Mergen ließ sich mithilfe einer VR-Brille in die sagenumworbene Fantasiewelt aus der Novelle "Der Goldene Topf" von E.T.A Hoffmann entführen.

Mit Aktionen wie dieser gelinge es dem Theater, "immer wieder junge Leute zu begeistern", lobte Mergen die Initiatoren des Festivals. Das Theater habe erkannt, dass man am besten spielerisch und interaktiv lernt und dies umgesetzt. Mittlerweile gebe es in vielen Städten Nachahmer. Seit der ersten Ausgabe von "Fit fürs Abi" haben laut Mergen rund 40 000 junge Menschen an der Veranstaltung in Baden-Baden teilgenommen. "Damit legen Sie den Grundstein für ein aktives Theater für die nächsten Jahre", meinte die Oberbürgermeisterin.

"Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung leisten auch die Partner", merkte May an. Unterstützt wird das Festival von der Stadt Baden-Baden, der Grenke-Stiftung, der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau/Bühl, der Firmengruppe Wertheimer, dem SWR-Symphonie-Orchester, der Brahms-Gesellschaft sowie SWR2. Um den Förderern zu danken, hatte sich das Theater für den Sponsorenempfang im Vorfeld ein buntes Programm ausgedacht. Schauspieler Max Ruhbaum sorgte etwa mit seiner Showeinlage, in der er mit viel Witz das deutsche Schulsystem und die "besondere Spezies Lehrer" bemängelte, für einige Lacher im Publikum. Am Ende seines Vortrags hatte er die meisten seiner Zuhörer davon überzeugt, dass Abiturienten "in jedem Fall besser im Theater aufgehoben sind als in der Schule".

Den Höhepunkt des Abends bildete das Improvisationstheater "Krawumm!" - ein Stück, das eigentlich für die Zielgruppe der Fünf- bis Zehnjährigen gedacht ist. Dafür sammelten Ruhbaum und seine Schauspielkollegen Sebastian Brummer, Sonja Dengler und Oliver Jacobs Gegenstände aus dem Publikum ein, mit denen sie dann spontan eine Geschichte kreierten. So wurde aus einem plüschigen Schlüsselanhänger kurzerhand die kleine Biene Sabine, die Angst vor ihrem ersten Schultag hatte. Sabines Mutter, eine schwarze Handtasche, und ihr Vater, eine Blume, ermutigten ihren Schützling. Und als die ganze Familie lauthals das Lied der Honigbienen anstimmte, verflog Sabines Angst wie von selbst. Dank dem Sternchenthemenfestival "Fit fürs Abi" hat sie nun auch keine Angst mehr vor dem Abitur.