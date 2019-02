Zahl der Krokusse

(hez) - Sie sind wieder eingetroffen, die bunten Frühlingsboten in der Allee und im Kurgarten. Nachdem sich die ersten Krokus-Pflänzchen vor Kurzem aus dem Untergrund ans Licht wagten, haben sie ihren vielen "Kollegen" offensichtlich nach einer Überprüfung der Verhältnisse mitgeteilt, dass die Luft rein ist. Und so können sich nun Bürger und Baden-Baden-Besucher an der Krokusblüte erfreuen, die Jahr für Jahr zu den besonderen Attraktionen der Kurstadt gehört.

Zunächst einmal sind es die früh blühenden Elfen-Krokusse, die nun das Bild mit ihrem zarten Violett bestimmen und schon ganze Farbteppiche bilden. Doch wenn das Wetter so bleibt, dann erwartet Gartenamtsleiter Markus Brunsing schon in ein bis zwei Wochen auch das Erscheinen der großblütigen Krokus-Hybriden, die für noch mehr Farbvielfalt und -intensität sorgen werden.

Dass in diesem Jahr die frühe Blütenpracht besonders ausgeprägt ist, dafür wurde auch vom Gartenamt gesorgt, denn im vergangenen Herbst hat man mit rund 40 000 Krokuszwiebeln tüchtig nachgepflanzt. Dies ist nicht immer nötig, denn die kleinen, überaus beliebten Pflanzen können sich selbst vermehren durch Zwiebelteilung und auch - besonders bei den Elfenkrokussen - durch Aussamung. Dies kann dazu führen, dass einzelne Krokusteppiche im Lauf der Jahre ein wenig durch die Allee wandern.

Wie viele Krokusse insgesamt in Baden-Baden erblühen, das weiß fast keiner. Eine Ausnahme ist Stadt-Pressesprecher Roland Seiter, der überzeugt ist: "Es sind 1 236 458 Krokusse und ein halber." Doch ein Augenzwinkern verrät, dass es sich hierbei doch eher um eine Schätzung handelt. Das Rätsel kann wohl erst gelöst werden, wenn sich jemand findet, der einmal ganz genau nachzählt.

Damit aber die vielen Pflanzen auch erhalten bleiben, bittet Brunsing nachdrücklich darum, die Wiesen mit den blühenden Krokussen nicht zu betreten. "Wenn zehn Krokusse zertreten werden, um fünf zu fotografieren, dann haben wir eine kurze Blüte", sagt er.

Keine großen Sorgen bereitet dem Gartenamtsleiter die Möglichkeit, dass es noch einmal zu einem Frosteinbruch kommen könnte: "Das macht denen eigentlich nichts aus, die kennen so etwas. Sie schließen dann einfach die Blütenkelche und öffnen sie wieder, wenn es warm genug ist."

Wenn die Krokusse verblüht sind, dann sollte man in keinem Fall sofort mit dem Rasenmäher rübergehen. Das empfiehlt der Experte auch allen Gartenbesitzern, die sich im nächsten Jahr wieder an ihren Krokussen erfreuen wollen. Die Pflanzen müssen erst noch ausreifen, dann wandert die Kraft von den Blättern in die Zwiebel. Erst wenn die Blätter gelb werden, dürfe gemäht werden. Daher beginne das Gartenamt auch in der Allee immer relativ spät mit den Mäharbeiten, was zuweilen für Verwunderung sorge, erzählt Markus Brunsing.