Ärger über unerlaubtes Feuerwerk

Baden-Baden - Ein illegales Feuerwerk sorgte am vergangenen Samstag in Lichtental für Ärger. Solche Vorfälle sind in der Kurstadt allerdings durchaus nicht selten. Tüchtig erschrocken ist Sigrid Janßen-Ihle am Samstagabend, als sie es plötzlich draußen knallen hörte und ihr Hund vor Angst unter dem Bett verschwand. Handelte es sich um eine Schießerei? Nun, bei einem Blick aus dem Fenster konnte sie feststellen, dass glücklicherweise nicht scharf geschossen wurde, sondern "nur" Feuerwerkskörper ihre meist lautstarke Bestimmung erfüllen durften. Doch zufrieden machte diese Erkenntnis die Lichtentalerin nicht. "Richtig ärgerlich" sei es, so schreibt sie in einer E-Mail an das Badische Tagblatt, dass direkt neben dem Theresienheim ein Feuerwerk bei einer Privatfeier gezündet wurde. Es sei doch bekannt, dass da viele Heimbewohner Angst bekämen, "weil sie an den Krieg erinnert werden". Janßen-Ihle fragt: "Muss das sein, dass alle in der Umgebung zumindest einen Riesenschreck bekommen?" Es sei aus ihrer Sicht unverständlich, dass so etwas erlaubt werde. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab: Das private Feuerwerk war nicht genehmigt und somit auch nicht erlaubt. Grundsätzlich darf nur am 31. Dezember und 1. Januar geböllert und mit Raketen hantiert werden. Wer übrig gebliebene Feuerwerkskörper zu einem anderen Zeitpunkt zünden will, braucht dafür eine spezielle Genehmigung des städtischen Fachgebiets Öffentliche Ordnung. Da man aber der Bevölkerung nicht zu viel Lärmbelastung zumuten will, werden solche Anträge von Privatpersonen in der Regel abgelehnt. Allerdings kommt es - so wie jetzt in Lichtental - nicht selten zum illegalen Zündeln mit Raketen und Krachern, die zum Starten und Explodieren gebracht werden, ohne dass vorher ein Antrag auf Sondergenehmigung gestellt wurde. Für die Stadt ist es sehr schwierig, solche illegalen Feuerwerker zur Verantwortung zu ziehen, da man normalerweise nicht in der nötigen Schnelligkeit den Standort des Abbrennens von Feuerwerkskörpern und den Verantwortlichen ausfindig machen kann.

