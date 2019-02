Umzug in Varnhalt: Sicherheit geht vor

So werden in diesem Jahr wieder mehr als 100 Personen für die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf des mehrstündigen Spektakels sorgen. Die Einsatzzentrale befindet sich vor der Kirche. hier laufen alle Informationen zusammen. Erwartet werden an der zirka drei Kilometer langen Strecke bis zu 5 000 Zuschauer. Zusammen etwa 70 Motivwagen und Fußgruppen - darunter auch die heimische Seilergruppe - nehmen a n dem traditionellen Umzug teil.

Mit rund zehn Einsatzkräften werden mehr Polizisten als in den Jahren zuvor in Varnhalt im Einsatz sein. Wie im vergangenen Jahr wird an vier Kontrollpunkten ein privater Sicherheitsdienst konsequent die Taschen und Rucksäcke der Besucher nach Alkoholika durchsuchen und diese im Bedarfsfall entsorgen. Er wird auch nach gefährlichen Gegenständen Ausschau halten und diese im Bedarfsfall konsequent einbehalten. Zusätzlich werden Sicherheitsleute an den Schleichwegen postiert, um ungebetene Gäste zurückzuweisen. Dass diese strengen Kontrollen überhaupt stattfinden dürfen, hat damit zu tun, dass die Veranstalter auf den öffentlichen Strecken des Umzugs das Hausrecht von der Stadt Baden-Baden übertragen bekommen haben. Damit ist auch die Möglichkeit von Platzverweisen verbunden.

Huck und Lörch verwiesen auf das mehr als 45 Seiten starke Sicherheitskonzept, das 2018 von Einsatzleiter Marco Zacharias ausgearbeitet worden sei und die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung "vorbehaltlos überzeugt" habe. Zwar investierten die Reblandhexen und der NCVR viel wegen des großen organisatorischen, personellen und damit auch finanziellen Aufwands in die praktische Umsetzung des Maßnahmenkatalogs, aber mittlerweile habe sich der Erfolg herumgesprochen. Narrengruppen aus dem Ortenaukreis hätten bereits nach dem Sicherheitskonzept gefragt. Im Übrigen werde das Varnhalter Sicherheitskonzept erstmals beim Ooser Umzug dieses Jahr Pate stehen. Dort würden die Veranstalter erstmals das Hausrecht übertragen bekommen.

Bei dem von Zacharias generalstabsmäßig geplantem Ablauf arbeiten alle Einsatzkräfte von privatem Sicherheitsdienst, Bereitschaftspolizei, Rotes Kreuz, Reblandhexen, Rebschenkele, aber auch von der Feuerwehr Hand in Hand. Mehr als 30 Feuerwehrleute und zwei Teams von HaLT (Hart am Limit), die exzessivem Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen möglichst frühzeitig begegnen wollen, werden in diesem Jahr auch wieder vor Ort sein. Sämtliche Helfer werden mit der mobilen Einsatzzentrale neben der Kirche, die über eine Satellitenverbindung in ständigem Kontakt mit der Notrufzentrale steht, verbunden sein. Die Grünflächen bei der Kirche werden mit Absperrgittern komplett blockiert. Dort hatten die Jahre zuvor vor allem Jugendliche hochprozentigen Alkohol im Gebüsch deponiert - mit der Folge von Alkoholexzessen. Es gelten bezüglich Alkohol auch Beschränkungen für Umzugsteilnehmer: "Fußgruppen, die Alkohol ausschenken, fliegen raus. Aber bisher haben sich alle Hästräger daran gehalten", teilte Ferdinand Burkart mit. Die ernsthafte Umsetzung dieses Ansinnens führte im vergangenen November dazu, dass der NCVR und die Reblandhexen jeweils als "jugendfreundlicher Verein" vom Landkreis und der Stadt ausgezeichnet worden waren. Getränke und einen Imbiss gibt es an eigens eingerichteten Ständen, die von den örtlichen Vereinen betrieben werden. Lörch berichtet von positiven Rückmeldungen von Familien mit Kindern, die über die heitere und friedliche Atmosphäre angenehm erfreut gewesen seien.

Nach dem Umzug laden die Reblandhexen zu einem "Hexenkessel" in die Yburghalle ein. Der Zutritt ist erst ab 18 Jahren und nur kostümiert erlaubt. Dort werden einige Gruppen Tänze aufführen.

Der NCVR bietet im Hof des Hauses am Kirchberg, in dem die Verwaltungsstelle untergebracht ist, in einem großen beheizten Zelt Kaffee, Kuchen und eine warme Mahlzeit an. Neu ist, dass von der Baden-Baden-Linie nach dem Umzug ein zusätzlicher Gelenkbus für die Fahrt der heimkehrenden Gäste eingesetzt wird.