Wenn das Gedächtnis schwindet

"Rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben in Deutschland", betonte Kaiser. Die Krankheit sei ein Phänomen, das früher oder später jeden berühren könne - etwa in der Familie, im Bekanntenkreis, im Verein oder auf der Straße. Gerade deshalb sei es wichtig, die breite Öffentlichkeit für das Krankheitsbild zu sensibilisieren. "Wir alle können etwas dafür tun, um das Leben von Menschen mit Demenz mit ihren Familien und in der Gesellschaft zu erleichtern", merkte Kaiser an.

Um dies zu erreichen, hat der Pflegestützpunkt der Stadt im Jahr 2013 die Arbeitsgruppe der Demenzkampagne "Begleite mich - in meine Welt" ins Leben gerufen. Seitdem entwickeln die Verantwortlichen stetig neue Ideen und organisieren verschiedene Veranstaltungen. "Die Kampagne hat sich im Laufe der Jahre gut in der Gesellschaft etabliert und wird immer mehr ausgebaut", sagte Kaiser im Hinblick auf die steigende Zahl der Veranstaltungen in den vergangenen sechs Jahren. 2014 ging die Kampagne mit 21 Veranstaltungen an den Start, mittlerweile sind es laut Programmheft sogar 30.

"Darunter fallen zum einen altbewährte Klassiker, die immer gut besucht waren, aber auch neue Programmpunkte", kündigte Tanja Fröhlich an. Das Thema "Frontotemporale Demenz" lenke den Blick erstmals auf junge Demenz-Erkrankte unter 60 und beziehe somit eine ganz neue Zielgruppe mit ein. Daneben werde das "Tabuthema Sexualität", das im vergangenen Jahr auf großes Interesse stieß, erneut behandelt, so Fröhlich.

Neu im Programm ist in diesem Jahr ein Vortrag der Britin Dr. Claudia Wald. Sie ist Chefärztin mehrerer Demenzzentren in London und reflektiert, wie die Engländer mit der Krankheit umgehen, heißt es im Programmheft.

Wie schon in den vergangenen Jahren finden auch 2019 zahlreiche Musikveranstaltungen statt. "Musik ist ein Königsweg bei Menschen mit Demenz", meinte Fröhlich. Ein bekanntes Lied rufe Erinnerungen an die Jugend hervor und halte geistig fit. Die "Rollator-Tanzparty" in Lichtental sorge dafür, dass auch die körperliche Fitness nicht zu kurz kommt. Außerdem organisiert die Arbeitsgruppe einen Gottesdienst, zwei Tages-Ausflüge und ein Gartenfest.

Es stehen allerdings nicht nur Veranstaltungen auf dem Programm, in denen es darum geht, fröhliche Stunden zu verbringen: "Wir möchten alle Felder, die bei diesem Krankheitsbild eine Rolle spielen, abdecken", betonte Kaiser. Dazu zähle auch die Trauer, die meist schon mit der Diagnose beginne. Eine bunt gemischte Vortragsreihe soll Angehörigen den Umgang mit Betroffenen erleichtern und dabei helfen, Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen zu entwickeln.

Daneben seien auch Schulungen für verschiedene Berufsgruppen geplant, die im Alltag immer wieder mit Demenzkranken in Kontakt treten, erklärte Fröhlich. Besonders stolz ist sie darauf, dass dank vieler Sponsoren, Spendengelder und den Einnahmen eines Benefizkonzerts des Chors "Salute Nuova Voce" wieder alle Events kostenfrei angeboten werden können.

Der Startschuss der Demenzkampagne fällt am 12. März mit der Theatervorstellung "Dachstube" im Rantastic. Das Stück spiegelt den Prozess der Erkrankung wieder und gibt Einblicke in die Gefühlswelt der Betroffenen.

Weitere Infos gibt es beim Pflegestützpunkt Baden-Baden, (0 72 21) 93 14 92 und im Internet.

www.demenzkampagne.baden-baden.de