Stadtquartier mit eigener Identität soll entstehen

Bühl

Bühl

Neue Wohnstätte der Lebenshilfe Bühl (jo) - Die Farben des einstigen TC Blau-Weiß sind weiter präsent. Wo früher Tennisbälle übers Netz gejagt wurden, hisst heute die Lebenshilfe ihr blau-weißes Banner. Die neue Wohnstätte für 36 Menschen wird voraussichtlich am 1. Oktober ihren Betrieb aufnehmen (Foto: jo).

Rastatt

Rastatt

Lohnendes Bauträgergeschäft Rastatt (ema) - Mit der Bebauung des Murg-Carrées hat sich die Baugenossenschaft Gartenstadt wirtschaftlich stabilisiert. Der erste Bauabschnitt ist beendet; jetzt werden weitere drei Häuser mit 39 Wohnungen errichtet. An dem Bauträgergeschäft will die Gartenstadt festhalten (Foto: ema)

Karlsruhe

Karlsruhe

Geburtstagsfest im Staatstheater Karlsruhe (cl) - Mit einem Geburtstagsfest für alle und einem musikalischen Festakt mit Ministerpräsident Kretschmann hat das Badische Staatstheater am Sonntag sein 300-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Fest stand unter dem Vorzeichen der bald startenden Sanierung (Foto: Th. Viering).

Kuppenheim

Kuppenheim

In Kuppenheim geht es 2019 rund Kuppenheim (sawe) - Bild mit Symbolcharakter: In Kuppenheim geht es auch 2019 rund. Zwar sind die Prioritäten mit Stadthalle und Favoriteschule klar gesetzt, aber auch andere Maßnahmen bleiben nicht außen vor - wie die barrierefreie Erschließung des Alten Rathauses (Foto: wiwa).