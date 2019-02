Der Straßenrand als Müllkippe: Aufräumen entlang des Krötenzauns

Gaggenau

Rekordbeteiligung bei Umzug Gaggenau (hap) - Es war der Fastnachtsumzug mit den bislang meisten Teilnehmern in Michelbach und der längsten Strecke. Rund 850 Hästräger in 49 Gruppen hatten sich am Samstag im Fachwerkdorf eingefunden, um die närrische Saison auf der Straße zu eröffnen (Foto: Hegmann).

Baden-Baden

Lungenarzt zu Grenzwerten Baden-Baden (nie) - In die Debatte um Luftschadstoff-Grenzwerte haben sich jüngst einige Experten zu Wort gemeldet, die Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Grenzwerte äußern. Das BT hat den Baden-Badener Lungenfacharzt Dr. Jens Mathews nach seiner Meinung gefragt (Foto: pr)

Gaggenau

Polizei sucht Unfallflüchtigen Gaggenau (red) - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einer Unfallflucht am Dienstag vor einer Schule in der Alois-Degler-Straße in Gaggenau auf der Suche nach dem Verursacher. Dort war ein geparkter Ford beschädigt worden (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Gambier bestreitet Vergewaltigung Baden-Baden (hez) - Vor dem Landgericht muss sich ein 26-jähriger Gambier wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer heute 56 Jahre alten Frau aus der Region verantworten. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Vielmehr habe er sich um die stark betrunkene Frau gekümmert (Foto: dpa).