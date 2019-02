Auf den Spuren von Archivarius Lindhorst

- Normalerweise erstrahlt das Spiegelfoyer des Theaters Baden-Baden in hellem Licht und lädt zu interessanten Vorstellungen ein. In dieser Woche ist das anders: Das sonst so prachtvolle Zimmer wurde kurzerhand in ein düsteres Gefängnis auf Zeit umgewandelt, in dem es gilt, ein kniffeliges Rätsel zu lösen. Die Insassen - in diesem Fall die Teilnehmer von "Fit fürs Abi" - haben nur 15 Minuten Zeit, um den Raum nach wichtigen Hinweisen zu durchforsten.Es ist dunkel und still im Spiegelfoyer. Die einzigen Geräusche stammen von einem Papagei, der im hinteren Teil des Raums auf einem alten Klavier sitzt und ab und an komische Laute von sich gibt. Im schwachen Schein einer Schreibtischlampe sind antike Möbel, verstaubte Bücher und geheimnisvolle Truhen zu erkennen. Die Mitte des Zimmers erstrahlt in einem bläulichen Schimmer. Das Licht stammt aus einer Röhre, in der sich eine merkwürdige Feder befindet - es ist die magische Schreibfeder von Archivarius Lindhorst.

Sebastian Ganz, Bühnenbildner und Assistent der technischen Leitung im Theater, hatte die Idee, anlässlich des Sternchenthemenfestivals "Fit fürs Abi" einen sogenannten Escape-Room im Theater einzurichten. Dafür hat er den Spiegelsaal in die Schreibstube von Archivarius Lindhorst aus E. T. A. Hoffmanns Novelle "Der goldne Topf" umgestaltet. Jeweils vier bis acht Personen können auf den Spuren des Studenten Anselmus, der beim Archivarius Lindhorst angestellt ist, ein Rätsel lösen. Ziel ist es, innerhalb von 15 Minuten an die magische Schreibfeder zu gelangen. Vorwissen aus der Novelle ist dafür nicht notwendig.

Eine Einführung zum Escape-Room erhalten die Teilnehmer von Marla Graf und Julia Kleyböcker. Die beiden absolvieren gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Theater und erklären vorab die Regeln. "Ihr seid immaterielle Geister und müsst die Schreibstube nach Hinweisen durchforsten", sagt Graf mit einem verschmitzten Lächeln, bevor sie die Tür zum Spiegelfoyer öffnet und sechs Schüler des Technischen Gymnasiums Offenburg hineinbegleitet. Da sie sich ab jetzt in einem denkmalgeschützten Raum befinden, dürfen die Schüler nur die Gegenstände berühren, die mit kleinen silbernen Plaketten versehen sind.

Der erste Blick der Abiturienten fällt auf eine Truhe, die auf dem Schreibtisch steht. Allerdings ist sie mit einem Buchstabenschloss versehen und lässt sich nicht öffnen. Plötzlich entdeckt Timo Vetter eine rote Lupe in einem Bücherschrank. Bis er und seine Mitstreiter einen Text in Geheimschrift finden, der sich durch die Lupe entziffern lässt, vergehen allerdings einige Minuten - Zeit, die ihnen am Ende fehlt. "Wir hatten die Lupe schnell gefunden, aber wir wussten nicht, wofür sie gut sein soll", sagt Vetter hinterher.

Durch die Lupe werden auf dem Blatt Fragen sichtbar, die gelöst werden müssen. Die richtigen Antworten liefern den Abiturienten die Buchstabenkombination für das Zahlenschloss. Doch die Uhr tickt. Plötzlich ertönt im Zimmer bedrohliche Musik, die immer dramatischer wird. Nach einem lauten Knall schallen die Worte "Hey, Gesindel, jetzt ist's aus" durch den Raum. Danach muss die Schülergruppe den Raum verlassen. Das Rätsel haben die Abiturienten nicht gelöst. "Die Zeit ist viel zu knapp. In einer halben Stunde hätte man es vielleicht geschafft", meint Jonas Bachmann im Nachhinein. Spaß habe es ihm aber trotzdem gemacht. "Die Schreibstube war wirklich gut nachgestellt." Markus Huber stimmt ihm zu. Der Zeitfaktor wurde auch seiner Gruppe zum Verhängnis: "Wir haben zwar versucht, uns aufzuteilen, allerdings war am Ende trotzdem alles sehr wirr", erzählt er.

Die Schüler des TG Offenburg sind nicht die einzigen, die Schwierigkeiten hatten. "Bisher haben es von acht Gruppen nur zwei geschafft", sagt Julia Kleyböcker. Die Rückmeldungen seien aber dennoch stets positiv gewesen. "Ich denke, der Escape-Room ist eine gute Möglichkeit, um sich von dem ganzen Abistress ein bisschen abzulenken und aus der Realität zu entfliehen", meint Kleyböcker.