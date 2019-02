Der erste neue Haushalt ist verabschiedet

In diesem Jahr sind rund 3,5 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen, dabei liegen die Schwerpunkte auf Bildung und Kinderbetreuung.

In vielen Punkten waren sich die Sprecher der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat einig, die nacheinander ihre Stellungnahmen vortrugen, vor allem beim Wunsch nach Ausweisung von Gewerbeflächen.

Roman Huck betonte für die CDU, dass diese nachhaltige Haushaltsführung, die ohne Kreditaufnahme gemeistert worden sei, "voll und ganz der Einstellung der CDU-Fraktion entspricht". Wer bestelle, solle auch bezahlen. "Das ist für uns gelebte Generationengerechtigkeit. Deshalb tragen wir im Gegensatz zu anderen Fraktionen auch nötige Gebührenerhöhungen mit, auch wenn diese nicht sehr populär sind." Der niedrigste Schuldenstand seit 1974 sei der Erfolg dieser Sichtweise, betonte Huck. Kritisch äußerte er sich gegenüber den Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 3,2 Millionen Euro, die zwar auf einem stabilen, aber für die Größe der Gemeinde "niedrigem Niveau" lägen. "Sinzheim braucht dringend eine moderate Ausweisung von Gewerbeflächen."

Auch Carsten Bräutigam von den Grünen forderte diesbezüglich eine "zügige Antwort", damit sich Bauwillige und Gewerbetreibende orientieren könnten. Er vermisste Ergebnisse des 2016 erfolgten Beschlusses, einen Gemeindeentwicklungsplan aufzustellen. Wenn man aber den Naturraum schützen wolle und die Gemeinde trotzdem wachsen solle, sei dies nur durch mehrgeschossige Gebäude und Nachverdichtung möglich. "Wir müssen Ziele formulieren und dementsprechend Sinzheim entwickeln", betonte Bräutigam. Wie soll unser Dorf aussehen?, fragte er auch mit Blick auf Parkplätze an allen Ecken und Enden. Und er warb noch für einen Sportenwicklungsplan: "Wie viele Sportplätze bauchen wir? Wollen wir ein Sportzentrum oder reihen wir einfach Sportplätze aneinander?"

Die positive Siedlungspolitik betonte Siegfried Jung für die Freien Wähler mit Blick auf den Anstieg der Einwohnezahl um 159 auf nunmehr 11 319. "Auch zukünftig eine wichtige Aufgabe für uns alle." Trotz vieler Baumaßnahmen oder - besser gesagt - Investitionen in die Zukunft habe sich der Schuldenstand um 154 000 Euro auf 2,6 Millionen Euro verringert, rechnete Jung vor. "Das ist solides Wirtschaften mit Blick in die Zukunft." Er meinte, dass für künftige Gewerbegebiete vonseiten der Verwaltung Schritte eingeleitet worden seien, was von der Fraktion sehr begrüßt werde. Eine baldige Lösung forderte er bezüglich der Einsegnungshalle. Angesichts deren Zustand sowie der der Funktionsräume bestehe Handlungsbedarf.

Markus Seiler sieht für die SPD bei der gut aufgestellten Kinderbetreuung auch unter dem Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch "Luft nach oben" in Sinzheim. Auch im Sinne der Gleichberechtigung, die berufliche Selbstverwirklichung und die Karrierechancen beider Elternteile zu wahren. Man sei seit Jahren gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren und strebe nach wie vor einen kostenfreien Kindergartenbesuch an. Auch Markus Seiler hatte die Sinzheimer Unternehmen im Blick, die ihren Betrieb erweitern wollten, was ihnen aber aus räumlichen Gründen nicht möglich sei. Hier gelte es am Ball zu bleiben, um neue Gebiete ausweisen zu könne, damit die Firmen dem Ort erhalten blieben.

Mehr Transparenz bezüglich der Erweiterung des Seniorenzentrums - mit Blick auf rund 500 000 Euro für den Ausbau des dortigen Pfarrer-Kiefer-Wegs - und der geplanten Badestelle in Leiberstung (rund 157 000 Euro im Etat) wünschte Johannes Hurst (parteilos). Die Räte seien hier nicht auf dem aktuellen Stand, sagte er und forderte insgesamt mehr Informationen und mehr Transparenz bei den größeren Projekten vonseiten der Verwaltungsspitze. Bezüglich der Schulden, auf deren niedrigsten Stand seit 45 Jahren hingewiesen werde, meinte er, dass dies zusammen mit den Gemeindewerken wieder ganz anders aussehen würde. Aber hier sei ja bezüglich der guten Wasserqualität viel Geld in die Hand genommen worden.

Kurt Rohner von der FDP empfahl, die von den Prüfern von der Gemeindeprüfungsanstalt 2018 empfohlene "Zurückhaltung bei neuen, freiwilligen Leistungen" zu beherzigen. Er erwähnte unter anderem die geplante Erweiterung der Einsegnungshalle und die Einrichtung einer bei den Investitionskosten und dem laufenden Unterhalt "heruntergerechneten" Badestelle in Leiberstung. Bei der Einsegnungshalle fehle ihm die Information, wie viel Bedarf es dort angesichts der Möglichkeit zu Trauerfeiern in den beiden Kirchen überhaupt gebe. Die Badestelle hält er für unnötig. Sein "Nein" zum "soliden Haushalt 2019 und einem überwiegend sachgerechten Investitionsprogramm bis Ende 2022" habe deshalb politische Gründe.