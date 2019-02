Mischgebiet: Ebenunger lehnen Änderung ab

(lsw) - In Baden-Württemberg missglücken rund zwei von drei geplanten Abschiebungen - am Mittwoch will der Landtag über schärfere Instrumente zur besseren Durchsetzung von Abschiebungen diskutieren. Zumeist wird der Ausreisepflichtige nicht angetroffen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr



"Talking Banksy" im Kongresshaus Baden-Baden (marv) - Bei "Talking Banksy" unterhielten sich Udo Kittelmann, Wolfgang Ulrich, Moderatorin Elke Buhr, Ulrich Blanché und Philipp Herzog von Württemberg am Donnerstag im Kongresshaus über Banksys Schredder-Aktionskunst "Love is in the Bin" (Foto: Thomas Viering).