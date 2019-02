Lachend, mit viel Spaß - und Rollator









Und zwar bei der traditionellen Fastnachtsveranstaltung der Pflegeeinrichtung. Ob die fünf "Mädels", die zwischen 82 und 97 Jahre alt sind, aufgeregt sind, bevor es auf die große Bühne geht? "Lampenfieber kennen wir nicht", sagt Erika Schleif (93), die gar nicht im Seniorenzentrum wohnt, sondern extra zum Tanzen herkommt, mit fester Stimme. Alle anderen pflichten ihr schnell bei. "Außer Tina", fügt Trainerin und Betreuungskraft Maier an, "die war immer nervös." Sie meint Tina Ernst. Bis Ende des vergangenen Jahres sei sie das Herzstück der Gruppe gewesen und hätte eigentlich den "Holzmichel", also die Hauptperson des Liedes "Lebt denn der alte Holzmichel noch", spielen sollen. Leider ist sie Anfang Dezember gestorben, die Gruppe hat das noch nicht richtig verwunden.

Und dennoch sind die Damen sichtlich mit viel Freude und Spaß bei der Sache, und Pflegdienstleiterin Diana Donath wird gekonnt den "Michel" mimen. Aber: "Wo sind die Männer zum Tanzen", fragt die 89-jährige Erika Groß schelmisch. "Einer hat mal zugeschaut, aber der ist schnell wieder verschwunden", weiß Maier die Antwort. Und so ist es eine reine Frauengruppe, die sich jeden Mittwochnachmittag für eine Stunde zum gemeinsamen Tanz mit ihren Rollatoren trifft und regelmäßig am Sommerfest, an Weihnachten und Fastnacht auftritt.

Vor vier Jahren haben Monika Maier und die Betreuungskraft Angela Gläser an einem Lehrgang "Tanzen im Alter" teilgenommen und Ideen davon mit ins Seniorenzentrum gebracht. Die beiden Erikas, Groß und Schleif, sind Gründungsmitglieder und haben schon beim allerersten Tanz beim Sommerfest 2016 auf der Bühne gestanden. Seither habe sich die Gruppe immer gewandelt, mal seien es mehr, mal weniger Tänzerinnen, erzählt Gläser. Für jeden Auftritt gebe es ein neues Lied und dazu passende Kostüme. Aber eine Regel gelte seit Beginn, sagt Maier: "Wir orientieren uns immer am schwächsten Glied." Wenn die beiden Trainerinnen beim Proben merken, dass ein Schritt zu schwer ist, dann wird er umgeändert, damit alle mitkommen. Daher geben der ältesten Teilnehmerin, Selma Görtzel, 97 Jahre, auch gleich alle recht: "Für uns ist der Tanz nicht anstrengend." Laut Monika Maier soll sich durch das Tanzen vor allem das Selbstwertgefühl steigern.

Und so macht es den beiden Betreuerinnen auch nichts aus, wenn die 88-jährige Elisabeth Zoller unumwunden zugibt: "Singen können wir besser als die Schritte machen." Und in der Tat: Bei der Probe in voller Holzmichel-Montur mit Tirolerhut, Taschentuch und Karohemd singen die fünf Rolli-Tänzerinnen alle beherzt und textsicher mit. Und so fällt gar nicht auf, dass ab und zu das ein oder andere Bein zu spät gehoben oder der Einsatz beim Klatschen verpasst wird. Es sei wichtig, dass sich die Seniorinnen mit den ausgewählten Liedern identifizieren können und dass die Betreuerinnen zum Abgucken mittanzen, fasst Monika Maier zusammen.

Besonders stolz zeigt sich die Gruppe über ihren "Auftritt außer Haus": Auch in diesem Jahr ist laut Maier wieder ein Auftritt beim Grillfest des Sinzheimer Altenwerks geplant. Dabei freut man sich auf Applaus. "Das gehört dazu, sonst können die Leute gleich daheim bleiben", meint die 82-jährige Gisela Hillert mit einem verschmitzten Lächeln. Zum Abschluss der Probe schnappt sich Erika Schleif ihren Rollator, geht Richtung Tür, macht kurz halt, lächelt und sagt zu Monika Maier und Angela Gläser: "Ich freue mich immer, wenn ich wiederkommen da rf."