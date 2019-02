'Fit fürs Abi' lockt viele junge Menschen in die Kurstadt

Baden-Baden

Ian Paice heizt Rock-Fans ein Baden-Baden (co) - Für einen Glücksrausch sorgte am Mittwochabend der Drummer Ian Paice von Deep Purple mit seinem Auftritt im Rantastic in Baden-Baden. Dort sorgte er mit der von Sänger Robby Thomas Walsh gegründeten Band Purpendicular für Stimmung (Foto: Hecker-Stock).

Weisenbach

Einmalige Chance Weisenbach (mm) - Volles Haus am Dienstagabend beim Neujahrsempfang: Bürgermeister Toni Huber bezeichnete seine Bewerbung um das Amt des Landrats als einmalige Chance. Sein Stellvertreter Uwe Rothenberger (rechts) würdigte Hubers 25-jährige Tätigkeit als Bürgermeister (Foto: Mack).

Baden-Baden

Viel Spielfreude in der Bauernstube Baden-Baden (ar) - In der Bauernstube von Oma Elsbeth (Foto: Gangl) geht es hoch her. Bei dem Stück "Urlaub bei Elsbeth" geben die Akteure der "B′Sonder′s Bühn" wieder alles. Die sechs Vorstellungen in Halberstung sind allesamt ausverkauft - und die Truppe geht mit dem neuen Stück auf Tour.

Bühl

In Campus-Projekt kommt Bewegung Bühl (gero) - In die Investitionspipeline für die Campus-Gestaltung kommt Druck. Oberbürgermeister Hubert Schnurr rechnet in den nächsten zehn Jahren mit der Bereitstellung von rund 25 Millionen Euro. "Wir haben ein volles Programm", kündigte der OB an (Foto: Hammes).