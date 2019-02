Vielfältiges Angebot lockt an Baden-Badener Schulen

Das Markgraf-Ludwig-Gymnasium (MLG) ist die einzige Versuchsschule in Baden-Baden, die den neunjährigen Weg zum Abitur (G9) anbietet. Das bedeutet einen reduzierten Nachmittagsunterricht, der den Schülern mehr Freizeitgestaltung ermöglicht, unter anderem die Teilnahme an der sogenannten Projektschiene. "Dieses Konzept haben wir damals für die Wiedereinführung von G9 entwickelt", erklärte Lehrerin Kristine Ohlsen. Das beinhalte vierteljährliche Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen, aktuell etwa "Methodenkompetenz" (das Lernen lernen).

Auch die Hühner-AG ist ein Alleinstellungsmerkmal des MLG. So stellte 2013 Biologielehrer Volker Goy seinen Schülern die Frage, ob es möglich sei, im Garten der Schule Hühner zu halten. Die Frage wurde mit einem einjährigen Projekt beantwortet, dass den Eigenbau eines Hühnerstalls mit Auslauf beinhaltete. Um die aktuell drei Hennen kümmert sich ganzjährig, auch in den Ferien, eine Hühner-AG, der rund 17 Schüler angehören. Unter ihnen die vierzehnjährige Ekaterina aus Baden-Baden, die mit einer Gruppe Mitschüler dafür täglich gerne eine Pause opfert. Die Hühner seien "total zutraulich", ließen sich streicheln und auf den Arm nehmen, schwärmte sie.

Das traditionsreichste staatliche Gymnasium in Baden-Baden ist auch das einzige mit einem altsprachlich-humanistischen Profil: das Gymnasium Hohenbaden. Neben den normalen Profilfächern wird Altgriechisch angeboten. "Diese klassische Sprache dient der Persönlichkeitsbildung und der modernen Erziehung junger Menschen", betonte Schulleiter Timon Binder. In den modernen Sprachen gehe es primär um Kommunikation, in den klassischen unter anderem um die Entstehung der Sprache und den Europagedanken. Ohne Griechenland gäbe es die europäische Kultur in ihrer heutigen Form nicht. Durch den humanistischen Gedanken würden sich die Schüler ihrer Person und ihrer Potenziale stärker bewusst, zudem erweiterten die klassischen Sprachen die Gedankenwelt. Die Lebendigkeit von Latein zeigten Schüler am Tag der offenen Tür mit dem lateinischen Theaterstück "Fabula de Servo & Puella" (Die Geschichte des Sklaven und des Mädchens).

Der humanistische Gedanke zieht sich wie ein roter Faden auch durch die musisch-künstlerischen Fächer. So werden im Kunstunterricht antike Mythen modern umgesetzt. Das Hohenbaden ist auch das einzige Gymnasium in der Kurstadt, dass den Bildungsgang eines Europäischen Gymnasiums anbietet. Dieser verbindet Latein und Griechisch mit der fundierten Kenntnis zweier moderner Fremdsprachen.

Das 1887 gegründete Pädagogium steht in vierter Generation unter der Leitung der Familie Büchler. Die Bildungseinrichtung stellte ihre Vielfältigkeit mit Realschule sowie allgemeinbildendem-, sozialwissenschaftlichem- und Wirtschaftsgymnasium vor. Vielseitig sind auch die freizeitlichen und sportlichen Möglichkeiten wie Fuß-, Basket- und Volleyball, Klettern und Fechten. Im Sommer bietet sich auf den Sonnenterrassen des Pädagogiums Unterricht im Freien an.

Motivierende





Projekte



Sehr motivierend ist der Schul-Sanitätsdienst mit 40 aktiven Mitgliedern, die bei Wettbewerben regelmäßig erste Plätze belegen. Da macht es sich bezahlt, dass viele regelmäßig in ihrer Freizeit Fortbildungen besuchen. Der Schul-Sanitätsdienst hat schon so manche inzwischen passive Mitglieder dazu bewogen, nach dem Abitur beim DRK ehrenamtlich weiterzumachen oder Medizin zu studieren. Ebenfalls ein spannendes Motivationsprojekt ist Model United Nations, bei dem die Schüler die Arbeit der Vereinten Nationen simulieren. "Die Schüler lernen, Positionen zu vertreten, die nicht ihre eigenen sind, und das ausschließlich in Englisch", erklärte Schulleiter Michael Büchler. Es motiviere sie dazu, sich mit Politik zu beschäftigen und zu Anlässen wie der Bundestagswahl Schüler aus ganz Europa zum Beispiel in Athen oder Kopenhagen zu treffen.

Was aus dem vor mehr als hundert Jahren gegründeten ehemaligen Knabenschulhaus geworden ist, kann sich sehen lassen. So ist die heutige Werkrealschule Lichtental zurzeit die erste deutsche Schule überhaupt, so wurde erklärt, die mit fünf überdimensionalen Touchscreen-Tafeln auf interessante 3D-Animationen für unzählige Lerninhalte zurückgreifen kann. Wie es dazu kam? Nachdem Schulleiter Günter Grässel auf der Frankfurter Buchmesse den Touchscreen eines ungarischen Unterrichtsmittel-Anbieters kennenlernte, erzählte er seinem Multimediaberater Sascha Grimm davon. Es hörte sich so spannend an, dass dieser privat nach Ungarn fuhr und mit einem Superangebot im Gepäck zurückkam: Alle Lernsoftware-Lizenzen sind für Schüler ein Jahr lang frei, die Touchscreens gab's als Spende. So ist die Werkrealschule Lichtental die erste deutsche Partnerschule von "Mozaik Education".

Des Weiteren gehört zum Zusatzangebot der Schule das Trainieren von "Spinning" und "Inline-Skating", was viele Schüler schätzen. Ebenso die zusätzliche Sportstunde, die den Bewegungs- und Gesundheitsaspekt berücksichtigt. Auch der musisch-ästhetische Bereich kommt nicht zu kurz, unter anderem durch die Teilnahme am Kulturagenten-Programm für kreative Schulen.