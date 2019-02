Viel Abwechslung bei heiterer Narrenschau

Karlsruhe



Papagei Rosalinda gestorben Karlsruhe (red) - Der hochbetagte Hellrote Ara Douglas, besser bekannt als Rosalinda aus dem Kinderfilm Pippi in Taka-Tuka-Land, ist am Samstag im Alter von 51 Jahren im Zoo Karlsruhe auf dem Arm von Direktor Dr. Matthias Reinschmidt an Altersschwäche gestorben (Foto: av).