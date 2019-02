Alle Teilnehmer sind Sieger









Drei Stunden lang wurde um die Wette gelaufen, gesprungen und geworfen, um am Ende den Mannschaftssieger zu ermitteln. Dieser kommt auch in diesem Jahr wieder aus Steinbach, knapp gefolgt von den Grundschulen Weitenung und Varnhalt-Neuweier, die gemeinsam Rang zwei belegten.

Gesiegt haben aber am Ende alle, die dabei waren, heißt es in einer Mitteilung. Nicht nur wegen der Präsente und Urkunden, die Regionaldirektor Claus Zipp von der Volksbank Bühl bei der Siegerehrung verteilte. Wer gesehen h at mit welcher Freude und Begeisterung die Mädchen und Jungen über die Hindernis-Strecke gerannt sind, weit und hoch gesprungen sind und den Medizinball gestoßen haben, kann den Sportlehrern der Grundschulen nur gratulieren, dass sie ihren Schülern so viel Bewegungsfreude vermittelt haben.

Die Art und Weise wie hier die Individualsportart Leichtathletik angeboten und präsentiert wurde, regte geradezu zum Mitmachen ein. Schon das gemeinsame Aufwärmen mit Musik und Tanz riss alle mit. Arme schlenkern, mit der Hüfte wackeln, springen und sprinten brachte jeden in Bewegung. An allen fünf Stationen, die zu durchlaufen waren, gaben die Teilnehmer ihr Bestes. Wer selbst gerade nicht in Aktion war, feuerte die Klassenkameraden an, klatschte ab und feierte begeistert jeden guten Sprung oder Medizinballstoß. So hat sich der Deutsche Leichtathletik Verband Kinderleichtathletik bei der Einführung dieses neuen Konzepts sicher vorgestellt, hießt es weiter. Engagiert ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Sportring (SR) Yburg, mit Unterstützung durch Teilnehmer der Leichtathletik-Trainerausbildung. Außerdem sollen bei diesem Sportfest auch Talente gefunden werden - wie zum Beispiel die schnellsten Mädchen Sina Lamprecht aus Weitenung und Anna Lena Braun (Varnhalt-Neuweier) und bei den Jungs Maximilian Valasek (Steinbach), Lars Lommertzheim (Varnhalt-Neuweier) Jonas Rajsar (Kartung-Winden) und Nick Zeller (Eisental), als beste Sprinter. Alle zusammen haben die Chance im Juni zusammen als Team die Region beim Baden-Finale der Talentiade zu vertreten. Bis dahin gibt es laut Pressemitteilung einmal in der Woche ein Talent-Training an der Sportschule.