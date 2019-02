Stimmgewaltiger Chor im vollkommenen Miteinander

- Der Kammerchor Cantus Solis aus Karlsruhe gastierte unter der Leitung von Anja Daecke-Mumm am vergangenen Wochenende in der evangelischen Stadtkirche Baden-Baden mit einem Chorprogramm, das ausschließlich Werke des Komponisten Anton Bruckner versprach. Die etwa 40 bis 45 Sängerinnen und Sänger postierten sich in gemischter Aufstellung, also nicht nach Stimmen geordnet, im Altarraum und boten einen imponierenden Anblick.

Zum Auftakt stimmte der Chor vier A-capella-Motetten Bruckners in reiner Intonation an. Der raumfüllende, ausgewogene Sound des Chores wirkte überaus überzeugend und das mit Zuhörern fast voll besetzte Kirchenschiff zeigte sich günstig für die Akustik, es gab keinen Nachhall. Als Übergang zur angekündigten Messe Bruckners Nr. 2 in e-Moll für achtstimmigen Chor und Bläser erklangen zwei "Aequale" (Trauerkompositionen) für drei Posaunen (WAB 114, 149) des Komponisten. Ein Bläserensemble mit Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe mit zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotten, vier Hörnern, zwei Trompeten und drei Posaunen hatte sich vor dem Altarraum postiert. Das Ensemble übernahm souverän die Rolle der Bläser in der Messe und den "Aequale". Die hochromantische und ausdrucksstarke Messe, vom stimmgewaltigen, aber äußerst flexibel reagierenden Chor dargebracht, wirkte beeindruckend.

Dirigentin Daecke-Mumm führte alle acht Stimmen zum vollkommenen Miteinander zusammen. Es schien, als hätte sie ein einziges stimmenreiches Instrument vor sich, das sie souverän mit mitreißender Körpersprache zum Klingen brachte. Die sechs überlieferten Teile einer Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, voller romantischer Steigerungen von Cantus Solis eindringlich und in Vollkommenheit vorgeführt, lösten bei den Zuhörern begeisterten Beifall aus. Dieser bescherte ihnen noch die Motette "Locus iste" als schöne Zugabe.