Lange nach Standort gesucht

(hez) - Er ist nicht gerade groß, stellt aber eine Neuerung im kurstädtischen Straßenverkehr dar. Gestern wurde an der Einmündung der Hochstraße in die Waldseestraße ein sogenannter Grünpfeil angebracht. Damit können Autofahrer, die auf der Waldseestraße in Richtung Verfassungsplatz unterwegs sind, an dieser Stelle auch bei rotem Ampellicht nach rechts in die Hochstraße abbiegen. Dieser Grünpfeil, der den Verkehrsfluss erhöhen soll, so sagte gestern Bürgermeister Roland Kaiser, sei eines der wenigen Dinge, die aus der ehemaligen DDR erhalten blieben. Nun habe man nach langem Suchen auch in Baden-Baden einen geeigneten Stan dort dafür ausfindig gemacht.

Dies bestätigte Manfred Schmalzbauer, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde. Die Möglichkeit einer Verkehrsregelung an einer Ampel mit einem grünen Pfeil gebe es zwar seit 1993 in der Straßenverkehrsordnung, doch sie sei mit einigen Ausschlusskriterien verbunden. Vor allem müsse bei der Erlaubnis des Rechtsabbiegens auch die Sicherheit der Fußgänger beachtet werden. So habe man sich lange umgeschaut, um einen unproblematischen Standort zu finden. Oft sei nicht bekannt, so unterstrich gestern Schmalzbauer, dass trotz grünem Pfeil an dieser Stelle auch der Rechtsabbieger zunächst die Pflicht zum Stoppen beachten muss. Weitere Grünpfeile sind vorerst in der Kurstadt nicht konkret geplant: "Wir beobachten die Lage und werden weiter suchen", so Kaiser.