Besondere Hingucker unter den 90 Gruppen

Baden-Baden

Baden-Baden

Alkoholmissbrauch an Fasching Baden-Baden (red) - Fasching hat eine lange Tradition. Doch sind Jugendliche noch an den Traditionen bei Fastnachtsumzügen interessiert? Es geht um Spaß, feiern und auch Alkoholkonsum. Dieser gerät häufig außer Kontrolle. Die Autorinnen beleuchten die Problematik (Foto: dpa).

Elchesheim

Elchesheim

Ex-Vereinschef unter Verdacht Elchesheim-Illingen (HH) - Der Handharmonika-Club Elchesheim-Illingen kämpft uns Überleben. Die Mitglieder wurden am Freitag informiert, dass sich der vorherige Vorsitzende an Vereinsgeldern bedient haben soll. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittle, so die Vorsitzende (Foto: HH).

Ötigheim

Ötigheim

Narrensprung zieht die Massen an Ötigheim (sb) - Knapp 70 Narrengruppen haben sich bei bestem Frühlingswetter am Narrensprung in Ötigheim beteiligt. Bewusst wurde auf Umzugswagen und laute Musik verzichtet, so Ehrenzunftmeister Peter Späth von den Etjer Mühlejockel, die den Umzug organisiert hatten (Foto: sb).

Gernsbach

Gernsbach

Mit Messer zum Gernsbacher Umzug Gernsbach (red) - Ein 22-Jähriger hat am Samstag zum Faschingsumzug in Gernsbach ein Einhandmesser mitnehmen wollen. Ein Sicherheitsmitarbeiter kontrollierte den Mann am Einlass und entdeckte die verbotene Waffe. Den Bewaffneten erwartet nun ein Strafverfahren (Symbolfoto: dpa).