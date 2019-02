Auto legt Poller lahm: Verkehrstrubel am Leo

Erschreckt und genervt wies Stadträtin Astrid Sperling-Theis (Grüne) am Montag im Gemeinderat darauf hin, dass in den Tagen zuvor Automassen ungestört von der Lichtentaler Straße über den Leo in die Sophienstraße gefahren wären, was eine Polleranlage eigentlich verhindern sollte. Bürgermeister Alexander Uhlig gestand, dass man Probleme mit den Pollern habe, so dürfe das nicht weitergehen.

Dort wo der Leopoldsplatz in den südlichen Ast der Sophienstraße übergeht (beim neu aufgebauten Kiosk) wurde im vergangenen Herbst eine weitere Polleranlage installiert, um die Durchfahrt des Privatverkehrs am Leo endlich in den Griff zu bekommen.

Als die technisch recht aufwendige Anlage allerdings im November in Betrieb genommen wurde, zeigten sich schon bald größere Schwierigkeiten. So störten Stahlarmierungen im Beton die Funk-Fernbedienung der Poller durch die Busfahrer, die die dicken Pfosten ja ständig im Untergrund versenken müssen, um mit ihren großen Fahrzeugen passieren zu können.

Dies erforderte eine neue Einstellung des Systems, doch seitdem, so betonte gestern die städtische Pressestelle auf BT-Anfrage, habe hier alles verlässlich funktioniert. Bis zum vergangenen Freitag. Da donnerte ein Autofahrer, der vermutlich hinter einem Bus noch schnell "durchhuschen" wollte, mit Karacho gegen einen Poller. Letzterer stellte daraufhin seinen Dienst unverzüglich ein, da der Motor, der für das Versenken und Auftauchen der Pfosten sorgt, bei dem Unfall kaputtging. Gestern nun machte sich ein städtisches Reparaturteam daran, den Motor auszuwechseln und die Anlage wieder in Gang zu setzen, die gegen Mittag schon wieder ganz gut funktionierte.

Das wilde Verkehrstreiben am Wochenende am Leo machte laut Stadt-Pressesprecher Roland Seiter klar: "Die Autofahrer halten sich nicht an die Beschilderung." Daher will die Stadt auch an der Einmündung der Lichtentaler Straße in den Leopoldsplatz Maßnahmen ergreifen.

Da Poller aufgrund der vielen Leitungen im Untergrund hier nicht geeignet scheinen, ist eine elektronische Kameraüberwachung geplant (wir berichteten). Das Gerät macht Fotos von unerlaubten "Leo-Befahrungen" und ermöglicht es, die "Sünder" zur Kasse zu bitten. Laut Seiter ist kürzlich ein Testlauf recht erfolgreich absolviert worden.