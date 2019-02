Mehr Sicherheit für Fahrräder am Bahnhof gefordert Baden-Baden (hez) - Fahrraddiebe und Zerstörungswütige finden am Bahnhof in Oos häufig einen "reichlich gedeckten Tisch" vor, denn hier werden Tag für Tag zahlreiche Zweiräder abgestellt. Dies beschäftigte am Montag auch den Baden-Badener Gemeinderat. (hez) - Fahrraddiebe und Zerstörungswütige finden am Bahnhof in Oos häufig einen "reichlich gedeckten Tisch" vor, denn hier werden Tag für Tag zahlreiche Zweiräder abgestellt. Dies beschäftigte am Montag auch den Baden-Badener Gemeinderat. "Am Bahnhof werden immer öfter Fahrräder demoliert, auseinandergebaut und gestohlen", ärgerte sich Stadträtin Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) in der Sitzung. Auch die Polizei hat gegenüber dem BT bestätigt, dass am Bahnhof viele Fahrräder geklaut würden. Kailbach-Siegle forderte nun bessere Sicherungsmaßnahmen. Daraufhin verwies Oberbürgermeisterin Margret Mergen auf die abschließbare Fahrradbox am Bahnhof. Zugangs-Chips dafür kann man bei den Baden-Badener Verkehrsbetrieben in der Beuerner Straße bekommen für eine Mietgebühr von 7 Euro monatlich je Stellplatz. Hinzu kommt eine Kaution von 25 Euro. Im Gemeinderat allerdings meinte Michael Velten (Grüne) aus seiner Erfahrung als Kriminalhauptkommissar einschränkend: "Es ist ein Irrglaube, dass solche Boxen völlige Sicherheit bringen können." Die Probleme am Ooser Bahnhof konnte Kurt Hochstuhl (SPD) nicht verstehen: Es gebe schließlich in anderen Städten auch funktionierende und sichere Radaufbewahrungen. Ansgar Gernsbeck (CDU) machte in diesem Zusammenhang auf das Fahrrad-Parkhaus am Offenburger Bahnhof aufmerksam. Bürgermeister Alexander Uhlig drückte allerdings Zweifel aus, ob so etwas auch in Baden-Baden ohne Weiteres zu realisieren wäre: "Dazu braucht man auch den nötigen Platz." Er werde aber mit dem hiesigen Fahrrad-Club (ADFC) über das Problem sprechen. Die Baden-Badener Verkehrsbetriebe wollen die Sicherheit der bestehenden Fahrradbox am Bahnhof, aus der schon einige Fahrräder verschwunden sind, erhöhen, indem die Lücke zwischen Dach und Seitenwänden geschlossen wird. Dies erklärte der Leiter der Verkehrsbetriebe, Stefan Güldner, im BT-Gespräch. Aufgrund der großen Nachfrage nach Abstellplätzen in der Fahrradbox - sie ist restlos belegt, und es besteht eine längere Warteliste - wolle man diese Box noch erweitern. Vorgesehen sei auch die Installierung von Einzelfahrradboxen am Bahnhof. Dabei handle es sich sozusagen um "Einzelgaragen" für die Zweiräder, die besondere Sicherheit bieten sollen.

