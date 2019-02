Baden-Baden ist Vorreiter bei Herstellung von Aktivkohle

Im Rahmen des europäisches Forschungsprojekts Re-Direct soll dort erprobt werden, wie Biomasse zu Aktivkohle verarbeitet werden kann. In den vergangenen zwei Tagen haben sich rund 80 Teilnehmer in der Kurstadt getroffen, um über Ergebnisse und Lösungsansätze zu diskutieren. Es beteiligen sich elf Partner aus Deutschland, Belgien, Irland, Frankreich und Wales am Projekt, das seit 2017 läuft und noch bis Ende 2019 andauert.

Michael Wachendorf von der Uni Kassel, der die wissenschaftliche Verantwortung trägt, führte aus, dass die Aktivkohle für verschiedene Reinigungsprozesse benötigt werde. Er bezifferte 55 Verwendungsmöglichkeiten. Laut Schäfer testet man zurzeit die Eigenschaften der Aktivkohle. Dafür würden Grünschnitte (Holz, erdversetztes Material und weiche Grünrückstande) aus den beteiligten Ländern angeliefert. In einem angedachten anschließenden Projekt solle dann erforscht werde, "was sie alles kann", also für welche Anwendungen die aus dem Grünschnitt hergestellte Aktivkohle infrage komme. Die Partner des Projekts sollen die entsprechende Technologie übernehmen und an nationale Verhältnisse anpassen können. In Baden-Baden werde das Produkt momentan "vornehmlich im Abwasserbereich" eingesetzt, so Schäfer.

Apropos Baden-Baden: "Für ein solches Projekt ist ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft nötig", lobte Wachendorf Bernhard Schäfer, und nannte damit gleichzeitig den Grund, warum die Kurstadt als Standort für die "Pilotanlage" ausgewählt wurde. Schäfer blicke weit über den Tellerrand hinaus. Dadurch habe sich schon vor rund zehn Jahren eine Partnerschaft zwischen der Uni Kassel und dem Eigenbetrieb entwickelt.

Ein Ziel des Projekts sei es, zu sparen: Aktivkohle koste pro Tonne im Schnitt 1 500 Euro. Der Eigenbetrieb wolle sie deutlich billiger (für unter 500 Euro) produzieren, sagte Schäfer. Zudem werde die Kohle oft unter widrigsten Bedingungen hergestellt. Laut Wachendorf oft illegal, ohne Arbeits- und Kinderschutz. Bernhard Schäfer: "Wir sind dadurch nicht nur ein Umwelt- sondern auch ein Sozialprojekt."