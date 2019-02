Immer noch klare Mehrheit für die Männer

Hintergrund



Ein Paradies für kommunalpolitisch engagierte Frauen ist Baden-Württemberg nicht unbedingt, denn das "Ländle" liegt in Deutschland an letzter Stelle, wenn es um die Repräsentation des weiblichen Elements in politischen Gremien geht. Bei den letzten Gemeinderatswahlen 2014 hat sich zwar diesbezüglich ein kontinuierlicher Aufwärtstrend fortgesetzt, sodass der Frauenanteil auf 23,9 Prozent stieg, doch die Zunahme blieb mit 1,9 Prozent überschaubar .

In das kurstädtische Ratsgremium wurden 2014 insgesamt elf Frauen gewählt, was einem Anteil von 27,5 Prozent entspricht. Dies sah früher noch weit schlechter aus, denn 1989 zum Beispiel ergaben die Wahlen an der Oos sieben Stadträtinnen in einem 47-köpfigen Gremium - die Quote lag also bei 14,9 Prozent.

Mit anderen Worten: Die Herren haben schon lange die klare Mehrheit im Gemeinderat, von einem etwaigen Gleichstand ist man noch meilenweit entfernt. Mit dem aktuellen Anteil liegt Baden-Baden zwar über dem Landesschnitt, doch dabei muss auch die Stadtgröße berücksichtigt werden. So nimmt die Zahl der Gemeinde- beziehungsweise Stadträtinnen mit wachsender Einwohnerzahl tendenziell zu.

Laut Statistischem Landesamt entfallen zurzeit in Kommunen mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern 25,7 Prozent der Gemeinderatsmandate auf Frauen, in Kommunen mit 50 000 bis 150 000 Einwohnern sind es durchschnittlich 34,1 Prozent. Also liegt Baden-Baden mit seinen gut 54 000 Einwohnern und 27,5 Prozent (immer ohne Einbeziehung von OB Margret Mergen, die auch im Gemeinderat stimmberechtigt ist) wohl so ungefähr im Landestrend - mit viel Luft nach oben.

Hinsichtlich der Präsenz von Frauen in den Gemeinderäten gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien und Wählervereinigungen. Im Land haben die Grünen mit 45,6 Prozent den mit Abstand größten Frauenanteil. Noch etwas größer ist er in der Kurstadt (50 Prozent), denn hier werden die acht Sitze streng paritätisch besetzt.

Die Sozialdemokratinnen kommen im Land auf 33,7 Prozent, doch diese Quote wird im Baden-Badener Gemeinderat nicht so ganz erreicht. Zwei Damen und fünf Herren bilden hier die SPD-Fraktion, die Quote liegt somit bei 28,6 Prozent. Ebenfalls zwei Frauen gehören zu den sechs Abgeordneten der Freien Wähler, was einem Anteil von 33,3 Prozent entspricht. Dies ist mehr, als die Wählervereinigungen auf Landesebene erreichen (23,1 Prozent). Bei den Christdemokraten hingegen wird in Baden-Württemberg bei einer Quote von 19 Prozent nicht einmal jeder fünfte Gemeinderatssitz von einer Frau eingenommen. In Baden-Baden sah es zuletzt in Sachen Frauenbeteiligung noch trüber aus, denn zur - seit dem Wechsel von Sven Jäger zur CDU - 13-köpfigen Fraktion gehören lediglich zwei Stadträtinnen (15,4 Prozent).

Die vier Freien Bürger für Baden-Baden haben eine Frau in ihren Reihen, was sie auf eine Quote von 25 Prozent bringt. Recht kurz kann die Betrachtung der FDP ausfallen: Der im Land bei 16,2 Prozent liegende Frauenanteil sinkt in Baden-Baden auf 0,0 Prozent.

Was sich an diesen Zahlen am 26. Mai möglicherweise ändert, wird man abwarten müssen. Statistiken zeigen aber auch deutlich: Je mehr Kandidatinnen aufgestellt werden, desto mehr Frauen erringen auch Sitze in den Kommunalparlamenten. Parteien und Wählervereinigungen können also ganz gezielt Einfluss auf den künftigen Frauenanteil im Gemeinderat nehmen.

Dass man daran auch interessiert ist, wurde kürzlich bei der Nominierungsveranstaltung der CDU deutlich, wo man erfreut verkündete, dass auf den ersten zehn Listenplätzen fünf Frauen zu finden seien. Die anderen derzeit im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen haben ihren Nominierungsprozess noch nicht abgeschlossen.