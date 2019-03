Schultes zum Steinschleppen verdonnert

Von Alois Huck



Sinzheim - Sowohl Harald Liß, Präsident des Narrenclubs Sinzheim-Winden, als auch Bürgermeister Erik Ernst hatten alle Mühe, sich bei der Rathausstürmung am Mittwochabend Gehör zu verschaffen. Zu hoch war der Lärmpegel im proppenvollen Bürgersaal des Rathauses, in dem sich das Gefolge der elf Sinzheimer Narrenvereinigungen zum Sturm aufs Rathaus versammelt hatte. Nur die Blasmusikklänge des Musikvereins Sinzheim übertönten die Gäste, bevor der Schultes die Altenburg-Hexen, die Bergseedämonen, die Fidele-Jehle-Runde, den Halberstunger Fastnachtsclub, die Hohnebieger, die katholische Frauengemeinschaft, die Leiberstunger Muurhexen, die Leiberstunger Sumpfdämonen, den Narrenclub Kartung, die Markbachtrolle, die Nebelmatttrolle und den Narrenclub Sinzheim-Winden mit ihrem jeweiligen Fastnachtsruf begrüßte. Sein Wunsch, den Rathausschlüssel kampflos den Kartunger Hexen zu übergeben, die in diesem Jahr auf ihr 44-jähriges Bestehen blicken, ging nicht in Erfüllung. Beim üblichen Gerangel um den Schlüssel aus Metall wurde dieser mit brachialer Gewalt sogar in Mitleidenschaft gezogen. Letztlich siegte doch die Einsicht, und die Hexen frohlockten mit ihrer "Beute". Harald Liß verkündete in seiner Ansprache so einige Missgeschicke. So konnten im Oktober am Dienstfahrzeug des Bürgermeisters die Winterreifen nicht aufgezogen werden, da sie sich seit einem Jahr bereits am Fahrzeug dort befanden. Da der bei der Realschule versetzte Lothar-von-Kübel-Gedenkstein im vergangenen Jahr für Irritationen gesorgt hatte, war dies mehrfach ein Thema für die Fastnacht. So "verdonnerte" Harald Liß das Gemeindeoberhaupt dazu, im Kostüm von Obelix eine perfekte Nachbildung des Steins vom Rathaus bis zur Fremersberghalle zu tragen. Dazu hatte er eine praktische Rückentrage organisiert. Unter den Klängen des Musikvereins zog die Narrenschar mit "Schwerarbeiter" Erik Ernst zum Musentempel. Zusammen mit der Gemeinde Sinzheim hatte sich der Narrenclub Sinzheim-Winden um die jährliche Rathausstürmung, die mit einem bunten Programm in der Fremersberghalle endet, gekümmert. Dort sorgte die Showband "Park & Ride" bis tief in die Nacht für beste Stimmung. Auftritte von Tanzgarden und Maskengruppen bereicherten das Programm.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben