Pfarrer Thomas Weiß wechselt nach Karlsruhe









"Wir verlieren ihn ungern", sagte Thomas Jammerthal, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt, gestern auf BT-Anfrage, aber der Wechsel sei ihm zu gönnen. Pfarrer Weiß selbst war gestern nicht erreichbar. Er sei im Urlaub, hieß es im P farrbüro.

Die Erwachsenenbildung habe Weiß schon immer sehr am Herzen gelegen, so der Dekan. Die Gemeinde sei am vergangenen Sonntag im Gottesdienst über den bevorstehenden Abschied informiert worden, so der Dekan.

Thomas Weiß habe neben seinem Amt als Pfarrer in Lichtental, das er sieben Jahre lang innehatte, "in der evangelischen Erwachsenenbildung in Baden-Baden deutliche Akzente gesetzt", betonte er. Es sei dessen "Leib- und Magenthema", auf das er sich nun auf der neuen Stelle konzentrieren könne. Weiß, der in Rastatt aufgewachsen ist, hat sich auch immer mit Leidenschaft für Lyrik und Prosa interessiert. Er hat nach dem Studium in mehreren Pfarrgemeinden Süd- und Nordbadens und als Erwachsenenbildner in Freiburg mit einem Schwerpunkt auf Literatur und Kultur im urbanen Kontext gearbeitet, teilt der Verein Literarische Gesellschaft Karlsruhe mit. Und er hat mehrere Bücher und Gedichtbände veröffentlicht. In Baden-Baden ist er zudem Vorsitzender des Arbeitskreises christlicher Kirchen und hat sich auch durchaus politisch zu Wort gemeldet.

Für den 57-jährigen Lichtentaler Pfarrer sei es die Gelegenheit gewesen, die neue Herausforderung anzunehmen, erklärte Dekan Jammerthal. "Jetzt oder nie", meinte er. Für ihn sei das schön, er selbst sehe den Wechsel "mit einem lachenden und einem weinenden Auge". Auch vor dem Hintergrund, dass die Pfarrämter der Paulusgemeinde in der Weststadt und der Friedensgemeinde in Baden-Oos - Letztere nach bereits zwei Ausschreibungen - vakant seien. Die Pfarrstelle der Paulusgemeinde werde im April ausgeschrieben, teilte der Dekan mit. Hinzu komme, dass Gemeindediakonin Petra Nußbaum, die sich um Kinder und den Konfirmationsunterricht der evangelischen Stadtkirche in Kooperation mit der Lutherkirche gekümmert habe, nach 24 Jahren die Gemeinde verlasse und nach Karlsruhe wechsle.

Die Folge: Die personelle Situation ist angespannt. Aber die Betreuung der Gottesdienste und der Beerdigungen sei garantiert, versicherte der Dekan. Man werde sich mit Ruheständlern behelfen und mit Vakanzverwaltungen. Er werde jene in der Lutherkirche, die kleine Gemeinde zählt rund 1 300 Gemeindeglieder, übernehmen, aber den Pfarrer gänzlich ersetzen, das könne er selbstverständlich nicht, so Jammerthal.