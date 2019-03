Große Stars im Blitzlichtgewitter

"Ladies and Gentlemen" begrüßte Seiter die Gäste im voll besetzten Ballsaal am Fuße der "Baden-Badener Hills". Kurz darauf stolzierte Prinzessin Kim I. im Licht der Scheinwerfer herein. Ihr kam in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle zu: Unterstützt vom Kinderprinzenpaar Lara II. und Leon I. hatte sie die Ehre, die goldenen Oscar-Trophäen für die einzelnen Kategorien zu vergeben und schließlich den großen Schlüssel an sich zu reißen.

Gleich in 13 Kategorien heimsten die feinen Herren des Rathauses aus den einzelnen Fraktionen Preise ein. Tobenden Applaus erntete vor allem Stadtrat Sven Jäger (CDU), der von Prinzessin Kim I. für die beste Dramaturgie ausgezeichnet wurde. Sein Engagement zeige sich vor allem in den genervten Gesichtern der Baden-Badener Autofahrer, die sich täglich über den stockenden Verkehr ärgern. Auch die SPD ging gestern nicht leer aus, und so darf sich in diesem Jahr Stadtrat Kurt Hochstuhl mit der Trophäe für die besten Special Effects (auf Deutsch "Effekthascherei") rühmen: "Antrag folgt auf Antrag prompt, bis dann der nächste Antrag kommt", verwies Kim I. auf den Ideenreichtum der Roten. Ob Stadtbahn, Seilbahn oder Mitfahrbank - "kein Thema ist da zu extrem, dass es nicht auf die Liste käm. Und wer's bezahlt, ist euch egal. Das haltet ihr für marginal", schenkte die Prinzessin ein und erntete dafür jede Menge Zuspruch aus dem Publikum. Zu guter Letzt ergriff auch das junge Prinzenpaar noch einmal das Wort, um den goldenen Pokal für die beste Kameraführung an Bürgermeister Roland Kaiser zu übergeben, der sich nicht zu schade war, ein Gerät zu ordern, das hübsche Bilder von Rasern macht. Und während das Geburtstagskind des Tages, der Erste Bürgermeister Alexander Uhlig, im schwarzen Sakko seinen Oscar für die beste Inszenierung der Baustellen entgegennahm, stieg die Angst der elegant gekleideten Oberbürgermeisterin Margret Mergen, leer auszugehen. Doch auch für die Machthaberin von Los Baden-Baden gab es zum krönenden Abschluss noch einen Oscar - und zwar für die beste Hauptdarstellerin in dem Film "Jenseits von Baden-Baden". Aufgrund der Weltkulturerbe-Bewerbung "tourt sie beinahe ohne Pause" in der halben Welt umher und sei deshalb "fast nie zu Hause", so Prinz Leon I.

Gegen die scharfen Spitzen der königlichen Hoheiten kam keiner der Oskar-Anwärter an. Um sich zu verteidigen, lautete das Credo aus allen Fraktionen: "Mir geht es sicher nie um mich. Ums Wohl der Bürger sorg ich mich." Das sei auch der Grund gewesen, weshalb sich die Rathausspitze in diesem Jahr gnädig zeigte: Weil Kim I. als erste Single-Prinzessin selbstbewusst vor die Verwaltung trat, um für ihr Narrenvolk einzustehen, übergab ihr Mergen den Schlüssel ganz ohne Gerangel: "Wir erledigen das mit Frauenpower", sagte die Oberbürgermeisterin und verabschiedete sich bis Aschermittwoch aus dem bunten Trubel. Die Zuschauer waren sich einig: Für diese Aktion hätte Mergen eigentlich ihren lang ersehnten Stern vor dem Kurhaus verdient.