Arbeitskreis Integration will sich weiterentwickeln









"Viele Aufgaben sind abgearbeitet, die Dinge laufen, und viele der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer machen einen verdammt guten Job", sagt Hans-Peter Szeip, Koordinator des Arbeitskreises Integration, in einem Gespräch mit dem BT.

In Sinzheim war die Bereitschaft groß, den ankommenden Flüchtlingen vor drei Jahren zu helfen und ihnen zur Seite zu stehen. Spontan hatten sich damals über 100 Bürger in eine Helferliste eingetragen, aus denen heute ein fester Stamm von über 30 Personen gewachsen ist. Andere haben zwischenzeitlich auf privater Basis fast freundschaftliche Kontakte zu den Migranten geknüpft und helfen ihnen bei so manchen Alltagsproblemen. "Die Menschen leben hier friedlich, es gibt fast keine Probleme. Doch ist das schon ein guter Weg?", fragt Szeip. Aktuell leben 178 geflüchtete Menschen in der Stabsgemeinde, darunter 60 Frauen, 36 Männer sowie 82 Kinder und Jugendliche. Die meisten kommen aus Syrien.

Der Arbeitskreis Integration ist noch nicht rundum zufrieden. Michaele Schossier, seit einem Jahr Integrationsbeauftragte der Gemeinde Sinzheim, Arbeitskreis-Koordinator Hans-Peter Szeip und Dominik Springmann, Leiter des Begegnungszentrums St. Vinzenz, wünschen sich noch mehr Kooperationen mit den Vereinen, noch mehr Patenschaften zwischen Migranten und Einheimischen und noch mehr Miteinander. "Es wäre schön, wenn es noch mehr Kontakte untereinander, zwischen Neuangekommenen und Einheimischen gäbe", sagt Dominik Springmann im Gespräch und verweist auf Angebote, die sich an alle Bürger in Sinzheim richten. "Wir möchten für die Gesellschaft etwas Gutes tun, damit beispielsweise die Kinder der Migranten nicht mit einem schlechten Hauptschulabschluss in die Zukunft starten", betont Szeip.

Um ihre Arbeit zu reflektieren und daraus neue Zielsetzungen ableiten zu können, die den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden sollen, wurde die Idee eines Workshops geboren. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Integration vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms "Gut Beraten!" der "Initiative Allianz für Beteiligung". Um die Förderung hat sich der Arbeitskreis mit einer qualifizierten und überzeugenden Konzeption beworben und erhält nun einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 4 000 Euro. Der jüngste Workshop war der Einstieg in einen Prozess, aus dem als Ergebnis bis Sommer dieses Jahres neue Wege und Ideen für die künftige Ausrichtung des Arbeitskreises aufgezeigt werden sollen.

"Wir wünschen uns, dass die Integration wieder mehr Schwung bekommt, und dass unsere Ziele klar definiert werden", bemerkt Michaele Schossier. Arbeitsfelder wie Unterstützung bei der Suche nach Arbeit und Wohnung, mehr Miteinander im wöchentlichen Café International in St. Vinzenz, Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder, aber auch für alle anderen Sinzheimer Kinder, die Hilfe benötigen, Gesprächskreise, in denen Deutsch im Alltag gelernt werden kann, und Freizeitgestaltung sollen nochmals neu unter die Lupe genommen werden.

Unter den Flüchtlingen wurde hierzu ebenfalls eine Umfrage gestartet, denn auch von ihnen möchte der Arbeitskreis erfahren, was noch verbessert werden könnte. "Integration ist ein Prozess, etwas das sich über einen längeren Zeitraum entwickelt", erklärte Michaele Schossier.