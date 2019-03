Ludwig-Wilhelm-Stift schließt Von Sarah Reith



Baden-Baden - Für die Mitarbeiter und Bewohner des DRK-Ludwig-Wilhelm-Stifts war der gestrige Tag mit Sicherheit kein guter: Sie wurden am Vormittag darüber informiert, dass das Pflegeheim zum 31. August dieses Jahres schließt. Die 45 Bewohner müssen in andere Heime umziehen, die 46 Beschäftigten werden entlassen.



"Es ist sicherlich die schwerste Entscheidung, die wir als Vorstand des DRK-Kreisverbands Baden-Baden in den letzten Jahren zu treffen hatten", sagte der ehrenamtliche Vorstand Matthias Protzen am Nachmittag bei einem Pressegespräch. Hintergrund sei, dass man für den geplanten Pflegeheim-Neubau in der Hubertusstraße keine bestandskräftige Baugenehmigung habe. Anwohner hätten gemeinschaftlich einen Anwalt beauftragt, um gegen die Baugenehmigung Widerspruch einzulegen. Man wolle das Projekt zwar nach wie vor realisieren und gehe davon aus, dass dies letztendlich gelingen werde, es sei nun aber mit einer weiteren Verzögerung zu rechnen. Hinzu komme, dass die Betriebserlaubnis der Heimaufsicht zum 31. August erlösche. Denn: Bis dahin sollten Heime eigentlich die 2009 in Kraft getretene Landesheimbauverordnung umgesetzt haben, die unter anderem Einzelzimmer sowie neue Pflegekonzepte vorsieht. Das ist im Ludwig-Wilhelm-Stift nicht geschehen. Man hätte vielleicht eine Verlängerung der Betriebserlaubnis erwirken können, meinte Protzen gestern auf Nachfrage. Wenige Monate Aufschub hätten aber nichts gebracht - schließlich wisse man gar nicht, wann man letztlich das neue Heim fertighaben werde. Gekoppelt an die Betriebserlaubnis sei auch das Thema Brandschutz, hieß es gestern. Auch hier hätte man sich also nach dem 31. August um eine Übergangslösung bemühen müssen, wenn man das Heim hätte weiterbetreiben wollen. Das geht aber auch aus einem anderen Grund nicht, wurde bei dem Gespräch deutlich: Das Gebäude wurde bereits im Mai 2016 verkauft. Der Käufer habe sich sehr kulant gezeigt und die Übergangsfrist sogar noch einmal verlängert, sagte DRK-Geschäftsführer Harald Kothe. Bis Mai 2020 müsse das Gebäude aber endgültig geleert sein - und bis dahin werde der Neubau nun nicht fertig. "Schreckliche



Auch eine provisorische Zwischenlösung habe man nicht gefunden: Zwar sei es denkbar, dass die frühere DRK-Klinik, in der während des momentan laufenden Umbaus des Pflegeheims Schafberg die dortigen Bewohner leben, bis dahin wieder frei wäre. Aber dies sei sehr knapp gerechnet. Und wenn es bei der Schafberg-Renovierung eine kleine Verzögerung geben würde, hätte man für die Bewohner des Ludwig-Wilhelm-Stifts bereits keine Bleibe mehr. Dieses Risiko habe man nicht eingehen wollen. Als man das alte Gebäude 2016 verkauft habe, sei man sicher gewesen, dass man innerhalb von drei Jahren einen Neubau würde realisieren können, so die Verantwortlichen. Doch es habe bereits Probleme bei der Grundstückssuche gegeben. Mehrere Möglichkeiten habe man wieder verwerfen müssen. Auch das Genehmigungsverfahren habe sich dann verzögert, etwa durch Mauereidechsen und einen Infotermin für die Gemeinderatsfraktionen und Nachbarn. Protzen sprach von einer "schrecklichen Nachricht", die man Bewohnern und Mitarbeitern habe überbringen müssen. Erste Priorität sei es nun, für die Bewohner Plätze in anderen Pflegeheimen zu finden. Sollte dies nicht bis Ende August gelingen, werde man den Betrieb selbstverständlich aufrechterhalten, bis der letzte Bewohner eine neue Bleibe habe. "Uns ist bewusst, dass das für die Bewohner ein großer Einschnitt ist", sagte Protzen. In Bezug auf die Belegschaft sollen Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan eingeleitet werden. Aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege gehe man davon aus, dass die Beschäftigten problemlos neue Stellen finden werden, sagten die DRK-Verantwortlichen gestern.

