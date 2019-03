Bergbahnwagen müssen jetzt Betonsäcke transportieren

Die gesamte Merkurbahnanlage wird sich nach Abschluss der beiden Bauphasen technisch und optisch mit einem neuen Gesicht präsentieren. Besonders im Blickpunkt stehen die Umbaumaßnahmen in der Tal- und Bergstation, die ganz im Zeichen des künftig barrierefreien Zugangs stehen.

An der Talstation wird eine Rampe für Rollstuhlfahrer gebaut, die über einen Durchbruch durch die Außenmauer dann direkt auf den Bahnsteig führt. Ebenso will man die Bushaltestelle davor barrierefrei umbauen.

Die Bergstation erhält auf einer Seite des Gebäudes einen verglasten Aufzug. Nötig ist auch die komplette Erneuerung der Elektroinstallationen. Hier laufen jetzt Vorarbeiten, der eigentliche Austausch erfolgt in der zweiten Bauphase im Jahr 2020.

In der Bergstation muss auch eine zusätzliche Umlaufrolle für das Zugseil installiert werden, damit beide Wagen künftig in der Talstation an genau dem gleichen Punkt halten. Dies ist bislang nicht der Fall, da an der Ausweichstelle der Mittelstation eine der beiden Fahrbahnen etwas länger als die andere ist.

Bei all den Arbeiten an und in den beiden Gebäuden müssen strenge Vorgaben des Denkmalschutzes beachtet werden, die auch kleinste Details betreffen. Auch die künftige Fassadenfarbe wird vorgegeben, sie orientiert sich am historischen Vorbild der mehr als 100 Jahre alten Bergbahn.

Zurzeit sind auch die Sanierung und Verbreiterung des Rettungs- und Bergeweges (Stufenanlage) direkt neben der Bergbahntrasse zwischen Mittel- und Bergstation in vollem Gang. Sie sollen noch bis Mitte April, wenn die erste Bauphase endet, abgeschlossen werden.

Etwa ab Ostern bis zum Jahresende wird die Bergbahn dann wie bisher für einen Ausflug auf den Merkur zur Verfügung stehen. Auch das Merkurstüble in der Bergstation, darauf wies gestern Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler hin, sei dann wieder geöffnet, nachdem man einen neuen Pächter gefunden hat (das BT berichtete). Hier werde es dann wieder "solide Speisen" auch für Wanderer geben. Da der Restaurant-Pächter auch den Bergbahnbetrieb zu beaufsichtigen hat, müssen Mitarbeiter aus seinem Team zuvor zu Bergbahn-Maschinisten ausgebildet werden.

In der Zeit von Anfang nächsten Jahres bis Ostern will man dann den zweiten und abschließenden Abschnitt der Erneuerung über die Bühne bringen. Dann werden auch die beiden neuen Bergbahnwagen geliefert, die zwei wichtige Neuerungen mit sich bringen. So sind die Türen nach beiden Seiten zu öffnen, was dann künftig auch ermöglicht, dass Ein- und Aussteigen auf zwei Bahnsteige zu verteilen. Außerdem haben die Wagen die Möglichkeit, noch eine Stufe schneller als die alten Gefährte unterwegs zu sein (acht statt sechs Meter pro Sekunde). Dadurch kann man den Betrieb vor allem bei starkem Andrang beschleunigen.

Wenn die erneuerte Merkurbahn dann im April 2020 ihren Dienst aufnimmt, so hofft Helmut Oehler, werde die Zahl der Fahrgäste deutlich um mindestens zehn Prozent steigen.