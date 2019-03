In Balg fehlt es nicht an Prinzen

Von Veronika Gareus-Kugel



Baden-Baden - Die Sonne hätte ja auch erst am Aschermittwoch eine Pause einlegen können, meinte eine Besucherin der ersten Bäljer Straßenfastnacht. Gut, das Zentralgestirn der Erde versteckte sich am Freitag zumeist hinter dem dicken Grau der Wolken, aus denen hin und wieder Tropfen fielen. Dennoch kann das Bäljer Hoftheater von einem Erfolg sprechen. - Die Sonne hätte ja auch erst am Aschermittwoch eine Pause einlegen können, meinte eine Besucherin der ersten Bäljer Straßenfastnacht. Gut, das Zentralgestirn der Erde versteckte sich am Freitag zumeist hinter dem dicken Grau der Wolken, aus denen hin und wieder Tropfen fielen. Dennoch kann das Bäljer Hoftheater von einem Erfolg sprechen. Fast bis Mitternacht blieben laut Aussage von Vereinsmitglied Thomas Leppert die Narren, um im Schatten der katholischen Kirche St. Eucharius zu feiern. An eine Wiederholung im nächsten Jahr wird bereits gedacht. Die erfolgreiche Straßenfastnacht ist eigentlich eine Notlösung gewesen. Schon im vergangenen Jahr war zur Karnevalszeit von einer Schließung des Gasthauses "Blume" gesprochen worden. Dies ist eine wichtige Örtlichkeit für Bäljer Narren, die regelmäßig dort ihre Büttenabende abhielten. Als sich das Gerücht um die Gasthausschließung bewahrheitete, suchte die Narrenvereinigung nach Alternativen. Eine Idee nahm flink Gestalt an: das Initiieren einer zünftigen Straßenfastnacht. Auch ein Motto war schnell gefunden: "In Balg gibt es genug Prinzen" - ein kleiner Seitenhieb auf die vergebliche Suche in der Kernstadt nach einem Fastnachtsprinzen für die Kampagne 2019. Die Stimmung war gut, auch bei der Helferschar. Im Schunkelrhythmus kümmerten sich diese um das Austeilen von Getränken und Essen. Nach und nach füllte sich am Freitag der Kirchplatz mit einer bunt kostümierten Narrenschar. Die aufgestellten Pavillons schützten die Kostüme vor allzu viel Regen. "Hereinspaziert", so die Aufforderung von Froschkönig und Moderator Jürgen Dietrich. Mit Spaß bei der Sache war zudem der Spielmannszug Baden-Oos. Er unterhielt das Narrenvolk gleich zweimal im Guggenmusik-Takt. Auch der Spielmannszug will im nächsten Jahr wieder mitmachen, freute sich Leppert im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Auf die Suche nach den "Voices of Balg" begaben sich mit Unterstützung des Publikums die Blue Voices, die Gesangsgruppe des Musikvereins Balg. Prinzenpaare mussten keine gesucht werden. Gleich vier Paarungen stellten sich dem närrischen Auditorium vor. Den Anfang machten Prinz Rudolf von Folkenstein und Katja von Vorderbalg. Zwei Balger Nachwuchsnarren - die dreijährige Emma und der sechsjährige Samuel - empfahlen sich bei dieser Gelegenheit schon einmal als Kinderprinzenpaar.

