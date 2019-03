Stets für den Ernstfall gewappnet

Die Anzahl der Autos gibt noch nicht unbedingt einen Hinweis auf die Schwere des Einsatzes, macht der stellvertretende Baden-Badener Feuerwehr-Kommandant Friedrich Tannenberg im BT-Gespräch deutlich. Wird etwa über eine automatische Brandmeldeanlage in einem Gebäude ein Alarm ausgelöst, werden laut Tannenberg bei der Feuerwehr grundsätzlich mindestens drei Fahrzeuge mit Besatzung losgeschickt. Je nachdem, von welcher Einrichtung der Alarm stammt, können es sogar bis zu acht Fahrzeuge sein. Zu diesem Zeitpunkt ist bei der Feuerwehr noch nicht bekannt, ob vielleicht nur die Technik verrückt spielt, ob zum Beispiel irgendjemand unter einem Brandmelder verbotenerweise geraucht hat - oder ob tatsächlich ein Feuer entstanden ist.

Anders geht es aber nicht, betont Tannenberg: Wenn man erst jemanden hinschicken würde, der die Situation in Augenschein nimmt und dann entscheidet, ob und wie viele weitere Einsatzkräfte erforderlich sind, würde im Ernstfall kostbare Zeit verloren gehen.

Sogenannte "aufgeschaltete" Brandmeldeanlagen, bei denen jeder Alarm automatisch bei der Feuerwehr aufläuft, gibt es im Stadtkreis Baden-Baden sehr viele: "Wir haben fast 250", erläutert Tannenberg. Das sind beinahe genauso viele wie im gesamten Landkreis Rastatt, der in Bezug auf Einwohnerzahl und Fläche deutlich größer ist: Dort gibt es 260 Anlagen. Eingebaut werden diese etwa in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hotels oder Firmen.

Etwas über 200 Mal jährlich wird in Baden-Baden ein Fehlalarm durch eine derartige Anlage ausgelöst. Die Zahlen seien seit vielen Jahren konstant, berichtet der stellvertretende Stadtkommandant. 2017 seien es zum Beispiel 214 Fehlalarme gewesen. Sechsmal habe ein reales Ereignis hinter dem Alarm einer Brandmeldeanlage gestanden. Trotz dieses Ungleichgewichts betont er: "Die Brandmeldeanlagen sind besser als ihr Ruf." Denn: Während es seit Mitte der 1990er Jahre keinen Anstieg der Alarme mehr gegeben habe, hätten sowohl die Anzahl der Brandmeldeanlagen insgesamt als auch die der einzelnen Brandmelder innerhalb einer Anlage massiv zugenommen. Im Verhältnis zu den einzelnen Geräten sei die Fehlerzahl also drastisch gesunken. So habe es in der Stadtklinik früher 100 Brandmelder gegeben, heute seien es etwa 5 000. Beim SWR seien seines Wissens nach inzwischen sogar an die 30 000 Melder verbaut.

Wenn hinter einem Alarm ein reales Ereignis stehe, werde dieses dank einer Brandmeldeanlage so schnell gefunden, dass fast immer der Betrieb im jeweiligen Haus weiterlaufen könne und der Schaden minimal sei, sagt Tannenberg. Er schätzt zudem, dass nur bei etwa fünf Prozent der "Fehlalarme" tatsächlich die Technik nicht richtig funktioniert hat. Bei 95 Prozent hingegen sei das jeweilige Gerät "getäuscht" worden - es seien also Menschen an dem Alarm schuld. Gründe könnten etwa Schweißarbeiten in der Nähe eines Melders, größere Staubentwicklung oder Zigarettenrauch sein. Wenn ein Betreiber indessen zu viele Fehlalarme verursache, "trete ich ihm irgendwann auf die Füße", sagt Tannenberg: Dann suche man nach möglichen Ursachen, und man fordere die Verantwortlichen auf, Abhilfe zu schaffen.

Etwas anderes als die Brandmeldeanlagen sind Rauchmelder in privaten Wohnungen, die es seit einigen Jahren gibt. Wenn sie ausgelöst werden, piepen sie nur - davon bekommt die Feuerwehr zunächst nichts mit. Tannenberg schätzt aber, dass die Einsatzkräfte im Schnitt etwa 20 Mal jährlich angerufen werden, weil zum Beispiel ein Nachbar einen Rauchmelder gehört hat. Relativ oft stecke dann auch ein reales Ereignis dahinter. Eigentliche Aufgabe dieser Rauchmelder sei es allerdings nicht, Brände schneller zu entdecken, betont Tannenberg: Sie sollen vielmehr verhindern, dass jemand im Schlaf an einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einer Rauchvergiftung stirbt.