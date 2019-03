Stahlfertigung zieht in Neubau um

Von Christa Hoffmann



Baden-Baden - Glückliche Gesichter hat es gestern beim Bauteilehersteller Schöck in Steinbach gegeben: Nach einem jahrelangen Vorlauf hat die Geschäftsleitung gestern die ersten Räumlichkeiten im Neubau eingeweiht. Rund 1 000 Quadratmeter mehr bieten jetzt Raum für die Stahlfertigung mit insgesamt vier Maschinen für das Schneiden von Betonstahl, und mehr Platz für das Materiallager.



Mit den erweiterten Kapazitäten kann Schöck noch schneller auf Kundenwünsche reagieren und die Mitarbeiter durch einen verbesserten Materialfluss entlasten, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die oberen Stockwerke des mehrstöckigen Multifunktionsgebäudes sollen Anfang 2020 fertiggestellt sein. Dort beginnt jetzt der Innenausbau. Gesamtkosten: rund 15 Millionen Euro. Gesamtquadratmeter: rund 5 600 Quadratmeter. Neben der Fertigung im Erdgeschoss, gibt es eine Tiefgarage mit 38 Parkplätzen, drei Etagen für Büros mit 120 neuen Arbeitsplätzen und im obersten Stockwerk Platz für ein Besucher- und Tagungszentrum mit einem traumhaften Blick auf den Schwarzwald und in die Rheinebene. Vorstand Harald Braasch erinnerte in seiner Rede vor rund 70 geladenen Gästen, darunter auch viele Mitarbeiter, daran, dass man lange nach einem geeigneten Platz gesucht, mehrfach umgeplant und den Umfang des Gebäudes vergrößert habe. Deshalb sei man auch etwa zehn Monate später dran als vorgesehen. Braasch dankte allen Beteiligten an diesem "Kraftakt". Der Projektleiter Gebäude, Wolfgang Smets, betonte, dass die Fertigung für den Isokorb, das "Herzstück von Schöck", nun auf 1 000 Quadratmetern mehr stattfinden könne - etwa 1,5 Millionen Stück jedes Jahr allein in Steinbach. Das werde das Absatzwachstum dieses tragenden Wärmedämmelements für den Balkonanschluss, das rund 85 Prozent am Produktumsatz ausmache, sichern, so Smets. In der benachbarten Produktionshalle ist laut Schöck nun Platz geschaffen worden für Schweißmaschinen. Thomas Stürzl, Vorstand Finanzen, erklärte, dass die Mitarbeiterzahl in Logistik und Produktion in den vergangenen Jahren auf rund 260 verdoppelt worden sei. Insgesamt seien am Standort in Steinbach 450 Mitarbeiter tätig. Laut Unternehmen ist auf besonders gute Arbeitsbedingungen geachtet worden, die die Mitarbeiter körperlich entlasten und den Lärm reduzieren. Ebenfalls neu installiert wurde demnach eine Absauganlage, um die beim Fertigungsprozess entstehenden Stäube direkt aus den Anlagen und umweltschonend abzusaugen und zu reinigen. Und die Gründungspfähle, die bis zu 22 Meter tief in das Erdreich hineinragen, sind gleichzeitig Energiepfähle. Erdwärme und -kälte sorgten für eine energieeffiziente Erwärmung und Kühlung des Gebäudes, das im Passivhausstandard gebaut wurde.

