Als freiwilliger Helfer sogar mit Königin Silvia geplaudert

Baden-Baden - Er ist gerade von der 45. Alpinen Ski-Weltmeisterschaft im schwedischen Are zurückgekommen. Nach St. Moritz vor zwei Jahren war der Baden-Badener Reto Schumacher nun bereits zum zweiten Mal mit 1 400 weiteren ehrenamtlichen Kollegen im Alter zwischen 17 und 80 Jahren als Helfer vor Ort eingesetzt. Im Gepäck hat er jede Menge Anekdoten beim Rückblick auf die ereignisreichen Tage.

Bereits seine Anreise über Kopenhagen, Stockholm und Östersund war mehr als aufregend: "Es herrschten solche Turbulenzen, dass die Passagiere im Flugzeug mehrmals laut schrien", erinnert er sich. Einige Athleten erhielten mit ihren Fluglinien gar keine Landeerlaubnis und kamen erst einen Tag später an. In seinem "Exoten-Hotel" logierte der Helfer mit Top-Skifahrern aus Madagaskar, Burma, Südafrika, China und dem Iran. Beim Gespräch mit dem netten iranischen Trainer konnte Schumacher ihm erzählen, dass er den Schah von Persien und Farah Diba öfter als sehr gute Skifahrer in St. Moritz gesehen hatte. Dort war der ehemalige Hoteldirektor der Bühlerhöhe früher häufig privat Skifahren. Und so ist auch der Internationale Skiverband auf ihn aufmerksam geworden.

Als Helfer war er dem Media Service zugeteilt und kam so in Kontakt mit Journalisten aus aller Welt, "was mir einen tiefen Einblick in den Ski-Zirkus ermöglichte". Er war immer an vorderster Front zusammen mit den Fotografen, deren sündhaft teure Ausrüstungen ihn schwer beeindruckten. Das Wetter stellte eine Herausforderung dar, es wechselte bei nur vier Stunden Helligkeit am Tag teils innerhalb weniger Kilometer extrem.

Bei minus 25 Grad und starkem Wind schütze er sich mit Seidenwäsche und anfangs sogar mit Papierservietten als Polsterung vor der beißenden Kälte, die nur kurze Aufenthalte im Freien ermöglichte. Viele seiner Volontärskollegen mussten bereits um 3 Uhr aufstehen, um die Piste für den nächsten Wettkampf vorzubereiten. Da gab es etwa ein Team, das auf Skiern den Hang präparierte. Diese absoluten Profis sind bei jeder Weltcupabfahrt dabei, "aufgenommen wird nur, wer eine gewisse Trinkfestigkeit aufweist und keinen Schlaf braucht", verrät Schumacher mit einem Augenzwinkern.

Ein Highlight während seines Einsatzes war der Besuch des schwedischen Königspaars im Media Centrum. Dabei hatte er sogar die Möglichkeit, ein paar Worte mit Königin Silvia zu plaudern und stellte als erstes die Frage, wann ihre Hoheit denn mal wieder nach Baden-Baden komme. Etliche Prominente aus Politik und Showbiz waren vertreten, und Schumacher kam mit früheren Olympiasiegern und Weltmeistern ins Gespräch wie Ingemar Stenmark oder Bode Miller. Auch hatte er das Glück, im "Swiss-House" den Sieg der Schweizer Athleten bei einem Fondue-Abend mitzufeiern.

Mit den Sportlern aus Österreich saß er oft beim Abendessen, bei dem dann auch mal Felix Neureuther vorbeischaute. "An solchen Abenden zeigte sich immer die große Verbundenheit der Ski-Familie." Das Riesenslalom-Ass Marcel Hirscher, den er immer für etwas abgehoben gehalten hatte, beeindruckte ihn einmal schwer damit, dass er dem dringenden Autogrammwunsch eines kleinen Mädchens nur eine halbe Stunde vor seinem Start nachkam. Und der Schweizer Skirennfahrer Ramon Zenhäuser, der in Wengen noch im ersten Durchgang ausgeschieden war "um mit zwei hübschen Damen zu plaudern", wie ihn Schumacher neckte, hielt ihm in Are schmunzelnd und mit Siegeszeichen seine Goldmedaille entgegen.