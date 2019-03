Pflegeheim-Neubau steht in den Sternen Von Christa Hoffmann



Sinzheim - Die geplante Erweiterung des Seniorenzentrums "Im südlichen Niederfeld" von Sinzheim steht nach wie vor in den Sternen. Seit eineinhalb Jahren ist der Neubau in der Öffentlichkeit kein Thema mehr gewesen. Inzwischen wurde bekannt, dass die hierfür notwendige geplante Enteignung eines Grundstückseigentümers gescheitert ist. Das bestätigte Bürgermeister Erik Ernst auf BT-Anfrage.



Man sei mit allen Beteiligten in Gesprächen gewesen. Schließlich habe das Regierungspräsidium Karlsruhe aber "vor einigen Monaten" mitgeteilt, dass die "Enteignung vom Tisch" sei, so Ernst. Das liegt dem Vernehmen nach daran, dass die neue Einrichtung nicht von der öffentlichen Hand betrieben werden würde. Für die Investition eines Privatinvestors sei demnach eine Enteignung nicht möglich. Alt-Bürgermeister Hans Metzner hatte bereits im Mai 2017 frühzeitig vor der Möglichkeit eines Scheiterns gewarnt. Man sei seither in weiteren Verhandlungen, um "pragmatische Lösungen zu finden", erklärte Ernst weiter. Mit Blick auf die Frist - das Land schreibt ab September 2019 die Unterbringung von Pflegeheimbewohnern in Einzelzimmern vor (Verlängerung möglich) - meinte das Gemeindeoberhaupt, dass man sich dieser bewusst sei und "um die Zeitproblematik" wisse. Hintergrund



In der Folge der Unerreichbarkeit des einen Grundstücks ist inzwischen von einer Verschiebung des Bauplatzes die Rede, aber Genaueres war von der Verwaltung oder den anderen Beteiligten nicht zu erfahren. Lothar-Kanter, Geschäftsführer und Heimleiter der Einrichtung in Sinzheim, teilte auf Anfrage mit, dass man aktuell darauf warte, dass sich in der Grundstücksfrage etwas kläre. Träger des Seniorenzentrums ist die Curatio Alten- und Pflegeheim GmbH. Der Geschäftsführer der mit dem Grundstückskauf und dem Bau beauftragten Firma, Heinz Barth, sagte auf BT-Nachfrage auch nur, dass "Team und Pläne" so aktuell wie damals seien. Vorgesehen waren damals 90 vollstationäre Pflegeplätze, 16 ambulant betreute Plätze und 15 betreute Wohnungen im Neubau. Diesen will die Curatio GmbH pachten. Den Altbau hat die GmbH, dort wird es in Zukunft nur noch 45 Pflegeplätze (bisher 78) geben, von den sogenannten Alteigentümern gemietet. Diese sind die Besitzer des Pflegeheims - ähnlich wie eine Gemeinschaft von Eigentumswohnungen. Mehrheitlich hatte der Gemeinderat im Juli 2017 den Bebauungsplan "Im südlichen Niederfeld" befürwortet, zu dem 13 private Stellungnahmen eingegangen waren. Im Wesentlichen waren es die der Miteigentümer des bestehenden Seniorenzentrums und vom Eigentümerbeirat, die sich gegen den Ausbau des Pfarrer-Kiefer-Wegs wendeten, weil sie vor allem zunehmenden Verkehrslärm und eine Entwertung ihrer Immobilie fürchteten. Es sind knapp 90 Einheiten vorhanden, die rund 80 Eigentümern gehören. Trotz der seit Sommer 2017 ungeklärten Situation hatte der Gemeinderat im Januar 2018 die Erschließung des Gebiets "Im südlichen Niederfeld" gebilligt. Der Ausbau des Pfarrer-Kiefer-Wegs mit Minikreisel und Gehwegen wurde auf rund 485 000 Euro veranschlagt. Inzwischen sind Rodungsarbeiten auf der zum St.-Vinzenz-Haus gelegenen Seite erkennbar. Den Vertretern der Gemeinderatsfraktionen oder Gruppierungen - Grünen-Fraktionschef Matthias Schmälzle, sein Kollege von den Freien Wählern (FW), Norbert Ernst, Kurt Rohner (FDP) und Johannes Hurst (parteilos) - ist kaum etwas oder nichts Genaueres bekannt, wie sie auf Anfrage mitteilten. CDU-Fraktionschef Gabriel Schlindwein hofft, dass man trotzdem auf dem Gelände bleiben könne, wenn man das Gebäude räumlich etwas verschiebe. Simon Huck begrüßt für die SPD die Verkehrsentlastung der Ortsmitte durch den Straßenausbau. Noch im April 2017 hatte Curatio-Mitgeschäftsführer Michael Gieseler auf Einhaltung des Zeitplans gehofft, angesichts dessen mit Fertigstellung des Neubaus bis zum Frühjahr 2019 zu rechnen gewesen wäre. Aber weit gefehlt ...

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Au am Rhein

FFH-Gebiet: Protest abgelehnt Au am Rhein (red) - Gegen gemeinschaftliche Vorgaben der EU können sich Gemeinden in Deutschland nicht auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht berufen. Mit diesem Hinweis lehnte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe Proteste der Gemeinde Au am Rhein gegen FFH-Flächen ab. » Weitersagen (red) - Gegen gemeinschaftliche Vorgaben der EU können sich Gemeinden in Deutschland nicht auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht berufen. Mit diesem Hinweis lehnte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe Proteste der Gemeinde Au am Rhein gegen FFH-Flächen ab. » - Mehr