"Lieblicher Damenbaum"



Von Klaus Pittner



Baden-Baden - Viele Ex-Tollitäten und -Lieblichkeiten hatte Präsident Jürgen Pauli vom Prinzenclub Baden-Baden am Rosenmontag zur traditionellen Baumpflanzung. für eine um die Fastnacht verdiente Person eingeladen. Die Gäste trafen sich in der Luisenstraße vis-à-vis der Stadtbibliothek .



Mit der Ehrung bedacht wurde Ex-Prinzessin Gabi II. (Brüx). Sie war der Grund, dass anstelle des üblichen Ooser "Wörthböschels" ein Standort der Stadtmitte gewählte wurde, da es sich hier um die ehemalige berufliche Wirkungsstätte der Ex-Prinzessin handelt, erklärte Markus Brunsing vom städtischen Fachgebiet Park und Garten. Auch Brunsing selbst sollte am Nachmittag noch zu Ehren kommen. Mit der für Gabi Brüx auserwählten und nach ihrer Züchterin Elizabeth Scholz aus den USA benannten Magnolie "Eli zabeth" habe man sich für einen "lieblichen Damenbaum" entschieden. Dieser zeichnet sich entgegen der in der Stadt bekannten rosafarbenen durch seine einzigartigen gelben Blüten aus, erläuterte Markus Brunsing. Außerdem fiel die Pflanzung mit dem 44- beziehungsweise 33-jährigen Jubiläum von Prinzen- und Prinzessinnenclub zusammen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Bürgermeister Roland Kaiser ließen es sich nicht nehmen, beim Pflanzloch buddeln mit anzupacken. Hier gebe es genügend Platz für die Wachstumsgröße des Baumes von bis zu sieben Metern Breite und acht Metern Höhe, ergänzte Jürgen Pauli. Dieser gab außerdem noch närrisch angehauchte Vergleiche zwischen der Magnolie und Gabi Brüx zum Besten. So würden sich schöne Kelche wie zur Blütezeit der Magnolie während der Kampagne in Händen der Ex-Prinzessin befinden. Die in Fastnachterkreisen in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin einer Fast-Food-Kette auch als großzügige Sponsorin bestens bekannte Gabi Brüx erinnerte in ihren Dankesworten nicht zuletzt an den Prinzenclub-Gründungsvater Willi Stuter und schloss mit dem Reim "Es ist eines jeden Narren schönster Traum, wenn zu seinen Ehren wächst ein Baum." Eingestreut in die natürlich auch von der amtierenden Stadtprinzessin Kim I. begleitete Baumpflanzung war noch eine andere besondere Auszeichnung für Amtsleiter Markus Brunsing. Dieser unterstütze stets hilfreich seit mittlerweile 2003 diesen langen alljährlichen Brauch, würdigte ihn Präsident Hans-Peter Grässel von der Baden-Badener Narrenzunft. So verlieh er ihm auf Anregung des Prinzenclubs im Namen des Festkomitees Baden-Badener Fasnacht den Festkomitee-Verdienstorden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Prinzessin regiert gern ohne Prinz Baden-Baden (co) - Zum ersten Mal gibt es in dieser Saison in der Kurstadt kein Stadtprinzenpaar, sondern nur eine Stadtprinzessin. Kim I. erzählt im BT, weshalb sie so fastnachtsbegeistert ist und warum sie auch gern allein die Baden-Badener Narren regiert (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Zum ersten Mal gibt es in dieser Saison in der Kurstadt kein Stadtprinzenpaar, sondern nur eine Stadtprinzessin. Kim I. erzählt im BT, weshalb sie so fastnachtsbegeistert ist und warum sie auch gern allein die Baden-Badener Narren regiert (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr