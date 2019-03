Zur Fastenzeit: Kampfansage an den Abfall Von Janina Fortenbacher



Baden-Baden - Plastikflaschen, verbeulte Blechbüchsen, Strohhalme, senfverschmiertes Einwegbesteck - nach einem rauschenden Festival ähnelt das Gelände meist einer Müllhalde. Doch nicht nur im öffentlichen Bereich werden Abfallberge zunehmend zum Problem: "Auch in vielen Privathaushalten quellen die Mülltonnen über", sagt Michaela Schorpp aus Baden-Baden. Gemeinsam mit Maria Schlüter startet sie deshalb die Aktion "Müllfasten".



Schorpp lebt bereits seit mehr als zwei Jahren müllreduziert. "Ausschlaggebend war der Film ,Plastic Planet', der die Gefahren von Plastik in ihren verschiedensten Formen aufzeigt", erinnert sie sich. Der Film habe ihre Denkweise verändert. Mittlerweile habe Schorpp ihren Plastikmüll von drei gelben Säcken im Monat auf einen reduziert - "und das in einem Drei-Personen-Haushalt", betont sie. Dahinter stecke allerdings ein langer Prozess: "Das geht nicht von heute auf morgen", sagt sie. "Anfangs ist es nicht einfach, sein Kaufverhalten umzustellen." Man müsse klein anfangen und sich selbst nicht übernehmen. Gemeinsam mit Maria Schlüter möchte Schorpp während der Fastenzeit eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltungsreihe zum Thema Abfallreduzierung anbieten. Das "Müll-Fasten" findet in Kooperation mit dem Haus Löwenzahn in Steinbach statt und beinhaltet verschiedene Workshops rund um das Thema Müllverringerung. Ziel sei nicht, dass die Teilnehmer komplett auf bestimmte Dinge verzichten müssen. "Uns ist es wichtiger, Alternativen aufzuzeigen", erklärt Schorpp. Schlüter achtet ebenfalls darauf, ihren Müll so gering wie möglich zu halten. Ihre Erfahrungen möchte sie an andere weitergeben. "Viele wollen etwas ändern, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen", sagt sie. "Deshalb ist es hilfreich, sich gegenseitig auszutauschen." In den Workshops soll es aber nicht nur um Plastikvermeidung gehen, sondern auch um Vorratshaltung und Wiederverwertung. Man müsse verstehen, dass man oft Kompromisse eingehen und abwägen muss, weiß Schorpp aus eigener Erfahrung: "Natürlich achte ich darauf, größtenteils Bio-Produkte zu kaufen. Aber nicht immer ist Bio automatisch die beste Lösung", sagt sie. So könnten sich viele regionale Hersteller, die ihre Produkte auf dem Markt verkaufen, eine solche Zertifizierung nicht leisten - "und das, obwohl sie ebenfalls aus biologischem Anbau stammen und noch dazu direkt aus der Umgebung sind", so Schorpp. Schlüter hat sich damit angefreundet, viele Kosmetikartikel selbstherzustellen, nachdem sie festgestellt hatte, dass sich im Badezimmer "sehr viel Plastik ansammelt". "Shampoo mixe ich mir selbst zusammen", erzählt sie. Das gehe schnell und sei günstig. Der Kostenfaktor spiele ohnehin für viele eine Rolle, wenn es um ein müllreduziertes Leben geht. "Viele denken, ein solches Leben sei teurer. Das stimmt aber nicht ganz", betont Schorpp. Zwar müsse man für die einzelnen Produkte schon tiefer in die Tasche greifen. Aber weil man nicht mehr im Affekt einkaufe, würden auch nicht mehr so viele unnötigen Dinge im Einkaufswagen landen. Bei einer ökologischen Einkaufstour zeigen die Initiatorinnen, wo man welche Produkte zu angemessenen Preisen erhalten kann. Der Startschuss für die Veranstaltungsreihe fällt am 10. März mit einem Frühstück, bei dem der Film "Plastic Planet" gezeigt wird (Kosten für Erwachsene: sieben Euro, Kinder: vier Euro). Danach werden die Anwesenden dazu aufgefordert, ihren gelben Sack zu analysieren. Es folgen Workshops und eine Exkursion zur Biomassenanlage in Baden-Baden, heißt es in der Ankündigung. Auf dem Zukunftsfestival auf dem Deckerhof in Weitenung werden die Ergebnisse des siebenwöchigen Projekts schließlich der Öffentlichkeit präsentiert. Infos zur Anmeldung und zu den einzelnen Terminen gibt es beim Haus Löwenzahn in Steinbach.

