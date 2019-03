Petrus zeigt keine Gnade mit den Narren

Selbst ein erhoffter kirchlicher Beistand durch den beim Umzug präsenten Mannheimer Stadtdekan Karl Jung half nichts: Durchgängig hielt Petrus seine Regenschleusen geöffnet. Dennoch freute Jung sich mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Bürgermeister Roland Kaiser an der Seite von OCV-Ehrenpräsident und Umzugsmoderator Rainer Fischer über einen den Umständen entsprechend fröhlichen und farbenfrohen Verlauf.

Ein großes Kompliment zollten OCV-Umzugsleiter Rainer Schneider und sein Stellvertreter Klaus Klumpp den 1 300 Mitwirkenden in 75 Programmpunkten, dass sie trotz widriger Wetterbedingungen an ihrer Umzugsteilnahme festhielten. Lob gab es auch für die wackeren und mit Regenschirmen, Capes und dicken Winterjacken gekommenen Besucher, die sich die Freude am närrischen Lindwurm nicht vermiesen lassen wollten.

Charakteristisch für den Umzug in Oos ist dessen stets bunte Durchmischung mit Hästrägern und Hexengruppen im Kontrast zu den mit der Verteilung von Süßigkeiten und kleinen Geschenken nie geizenden Karnevalisten auf ihren Elferrats- und Komiteewagen gemäß rheinischer Gepflogenheit. Um 14.31 Uhr startete der Umzug auf seine Gesamtstreckenlänge von knapp zwei Kilometern von der Kuppenheimer Straße und Ooser Hauptstraße und schlängelte sich weiter über die Ooser Sophien-, Ooser Bahnhof- und Westendstraße sowie die Sinzheimer Straße über den Kreisel und die Ooser Bahnhofstraße bis zum alten Wasserwerk und über die Ooser Kirchstraße zurück zum Ausgangspunkt.

Wenngleich es in Oos an pompösen Motivwagen fehlt, so sind bunte Kostümideen und Einfälle alles andere als rar. Ein herrliches Bild gaben unter anderem die als Zitronen gekleideten Gymnastikfrauen des SV Weitenung ab, und ebenso bezaubernd präsentierte sich die Gruppe "Inkognitoos im Wunderland". Ebenso die "Dominosteine" der Berta-Seiler-Familie oder als echter Hingucker die "motorisierte" Badische Fastnachtsgemeinschaft unter dem Motto "Bella ciao - Bella Helau".

Das mit allein sieben Gruppen stärkste Kontingent unter den Teilnehmer stellte einmal mehr die Gemeinde Haimbach, und aufgelockert wurde der Zug durch insgesamt sieben Musikkapellen, die für willkommenes Schunkeln unter den Besuchern sorgte.

Unter den gut 20 Häs- und Hexengruppen freute sich der OCV mit den Murgtäler "Rotzschlampe" und "Wölfen" sowie den "Keschte-Igeln" aus Oberweier besonders über erstmalige Teilnehmer in Oos. Besondere Bewunderung wurde den mit freiem Oberkörper aktiven "Ooser Germanen" zuteil, bei denen zumindest die mangelnde Bekleidung nicht durchnässt werden konnte.

Glücklich schätzten sich Schneider und Klumpp am Ende, dass der Umzug ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne ging. Immerhin hatten sie insgesamt 25 Umzugshelfer eingesetzt, inklusive der Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW). Zudem aufgestockt werden musste gemäß der neuen Sicherheitsvorgaben auch die Security-Mannschaft, was einen entsprechenden Kosten-Mehraufwand bedeutet. Außerdem waren zwei Halt-Teams unterwegs, die darauf achteten, dass Jugendliche keinen Alkohol tranken. Das Sicherheitskonzept ging auf. Polizei, Stadtverwaltung und Veranstalter zogen am Ende ein positives Fazit. Doch verzeichnet man bei gutem Wetter eine Zahl von bis zu 10 000 Besuchern, so hatte man wegen der widrigen Bedingungen gestern eine Besuchereinbuße von rund 60 Prozent in Kauf zu nehmen, was finanziell zusätzlich negativ zu Buche schlage, resümierte Rainer Schneider.