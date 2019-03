Kinderporno auf Laptop: Im Zweifel Freispruch Von Werner Frasch



Baden-Baden - Erst im zweiten Anlauf ist es einem 79-jährigen Angeklagten gestern gelungen, vom Vorwurf des Besitzes kinderpornografischer Bilddateien freigesprochen zu werden. Ihm konnte der Wille zum Besitz solcher Dateien und ihre bewusste Löschung vom Rechner nicht nachgewiesen werden.



Den Freispruch hatten nach zweistündiger Verhandlung vor dem Amtsgericht sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger nicht zuletzt aufgrund der fachkundigen Zeugenaussagen eines Kriminalbeamten und seiner Kollegin gefordert. Der Fall war erstmals bereits Ende 2017 vor dem Amtsgericht verhandelt worden, nachdem der Angeklagte gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt hatte und der Richter damals weitere polizeiliche Ermittlungen für notwendig hielt. Ausgelöst wurde die Beschlagnahme des Computers und eines Mobiltelefons bei einer Hausdurchsuchung nach einer anonymen Anzeige. Darin wurde der ehemalige Flugzeugkapitän einer Charter-Airline und - wie er vor Gericht ausführte - des Privatflugzeugs eines "reichen Arabers" allerdings nicht beschuldigt, illegale Dateien aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Völlig grundlos, so seine Auskunft am Rande der Verhandlung, sei behauptet worden, er plane eine Entführung von Kuba nach Mallorca. Dieser polizeiliche "Beifang" hatte jedoch eine umfangreiche Auswertung der Festplatten zur Folge, die neben einer gespeicherten Datei mit eindeutig kinderpornografischer Darstellung 41 weitere einschlägige Dateien enthielt, die gelöscht waren, jedoch wiederhergestellt werden konnten. Auch diese zeigten meist sechs bis elf Jahre alte Mädchen bei geschlechtlichen Handlungen mit erwachsenen Männern. Wie diese eindeutig illegalen pornografischen Dateien auf seinem Laptop gespeichert wurden, konnte sich der Angeklagte nicht erklären. Er habe im fraglichen Zeitraum von Oktober 2014 bis März 2015 zwar häufig pornografische Seiten aufgerufen, jedoch nur solche mit legalen Inhalten. Legale Pornoseite



könnte "verseucht" sein



"Ich kenne mich mit Internet nicht gut aus und habe nie bewusst Kinderporno angeklickt", versicherte der Rentner. "Wenn ich eine Dating-Seite anklickte oder einen Erwachsenen-Porno anschauen wollte, kamen plötzlich 20 bis 30 andere Seiten hoch, und ich kann nicht sagen, wie ich da reingeraten bin. Ich hatte Sachen auf dem Bildschirm, die ich nicht angeklickt hatte". Bei dieser Aussage sprang der Verteidiger seinem Mandanten bei und verwies angesichts dessen vorgerücktem Alter auf seine wohl eingeschränkte Medienkompetenz. Was sich aus dem Mund des Angeklagten wie eine oft gehörte Ausrede ausnahm, war nach der intensiven Befragung der beiden Kriminalbeamten durch den Richter nach technischen Einzelheiten dagegen nachvollziehbar. Diese bestätigten, dass auch legale Pornoseiten mit kinderpornografischen Inhalten "verseucht" sein können, die jedoch im unteren Bereich des Bildschirms platziert sind und im Laptop oft nicht sofort angezeigt werden. Die Speicherung in einem temporären Ordner könnte nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht worden sein, sodass händisches Löschen nicht notwendig sei. Aus der bloßen Existenz von Dateien auf einem Rechner könne nicht geschlossen werden, dass diese vorsätzlich gespeichert worden seien. Zudem konnte hier keine Stichworteingabe festgestellt werden, die auf die bewusste Suche nach verbotenen Inhalten hindeute.

