Bunter Mix aus Musik, Tanz und Theater

- Raum für Kreativität und Vielfalt schaffen - das haben sich die Initiatoren von "Open Stage", einer Plattform für junge Talente, zum Ziel gesetzt. In Kooperation mit der Jugendbegegnungsstätte (Jube) und im Rahmen des Bundesprojektes "Pop to go" öffnet das Theater am Samstag, 16. März, ab 18 Uhr seine Bühne im Kulissenhaus (TiK). Die Stars des Abends sind Menschen zwischen zehn und 20 Jahren, die mit Musik-, Tanz- oder Performance-Aufführungen glänzen möchten.

"Open Stage" bedeutet offene Bühne, offene Konzepte und offene Beiträge, heißt es in einer Vorankündigung des Theaters. Und genau das wollen die Verantwortlichen auch umsetzten: "Uns ist wichtig, dass jeder sein Talent zeigen und erste Bühnenerfahrungen sammeln kann", sagt Johanna Tydecks, Pressesprecherin am Theater Baden-Baden.

Dabei sei es egal, was genau die Jugendlichen aufführen. ",Open Stage' soll eine Mischung aus Tanz, Musik und Theater sein und die einzelnen kulturellen Aspekte zusammenbringen", kündigt Teresa Deusch, Leiterin der Jube, an. Zum ersten Mal agiere ihre Einrichtung als Kooperationspartner für "Open Stage" und integriere das Bundesprojekt "Pop to go". Dabei handele es sich um ein Musikprojekt, das seit 2016 in der Jube angeboten wird. "Musikbegeisterte Jugendliche haben bei uns die Möglichkeit, neues zu lernen und sich auszuprobieren", erklärt Deusch. Wöchentlich kämen dafür Profis aus der Musikszene und anderen kreativen Berufen, um die Jugendlichen anzuleiten. "Am Ende entsteht dann eine CD, die sich hören lassen kann", sagt Deusch begeistert. Weil das Projekt für jeden offen ist, sei die Truppe bunt gemischt. Die 15-jährige Desiree Covelli ist Sängerin und hat mit "Pop to go" schon einige Auftritte hinter sich gebracht. Nun freut sie sich darauf, auch bei "Open Stage" auf der Bühne zu stehen, denn dort bilden die Beiträge von "Pop to go" einen Rahmen um die anderen Acts der sechs externen Bewerber.

Unter diesen ist auch Marla Graf, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Theater Baden-Baden macht. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Tanzpartner Felix Mezey möchte sie eine Mischung aus Standard, Latein und Contemporary vortanzen. Weil es sich bei "Open Stage" nicht um ein Casting oder einen Wettbewerb handelt, kann sie auch teilnehmen, obwohl sie ein Teil des Organisationsteams ist.

"Bei der Veranstaltung soll der Spaß im Vordergrund stehen", betont Lars Kajuiter, Theaterpädagoge. Er nahm im Vorfeld alle Bewerbungen entgegen und ist überzeugt davon, dass jeder der Teilnehmer ein besonderes Talent mitbringt. "Ich glaube, dass jeder, der den Mut aufbringt, sich vor ein 60-köpfiges Publikum zu stellen, auch etwas kann", sagt er. "Und selbst wenn der ein oder andere im Nachhinein vielleicht doch erkennt, dass er das Publikum nicht ganz überzeugen konnte, hat er sich zumindest getraut", fügt Tydecks hinzu.

Neben den musikalischen Beiträgen von der "Pop to go"- Formation und Grafs Tanzaufführung stehen vier weitere Musik-Acts auf dem Programm, wie Kajuiter ankündigt. Auch eine weitere Tanzdarbietung werde es geben. "Diese wird von einer größeren Tanzgruppe aufgeführt", so der Theaterpädagoge.

Für Zuschauer ist die Teilnahme kostenlos. "Allerdings sollte man sich anmelden, weil im TiK leider nur Platz für rund 60 Personen ist", rät Tydecks. Für das leibliche Wohl sorge eine zehnte Klasse der Realschule Baden-Baden. "Die Einnahmen ihres Caterings werden die Jugendlichen dann an eine Einrichtung in Baden-Baden spenden", merkt Deusch an. Welche Einrichtung das schließlich sein wird, stehe noch nicht fest. "Das dürfen die Schüler selbst entscheiden."

Weitre Informationen und Anmeldung per E-Mail an theaterpaedagogik@baden-baden.de .